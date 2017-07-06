Подорожание проезда в маршрутках приведёт к социальным потрясениям.

Об этом заявил председатель Федерации профсоюзных организаций Кузбасса Олег Маршалко. Его обращение к предпринимателям Новокузнецка опубликовала пресс-служба горадминистрации.

Общественность Кузбасса будоражат сообщения о намерении частных автоперевозчиков Новокузнецка резко повысить плату за проезд на маршрутных такси города с 18 до 25 рублей.

Этого делать нельзя!

Сегодня покупательная способность заработной платы и невысокий уровень пенсий ветеранов не позволяют нести дополнительные транспортные расходы. Постоянный рост тарифов на ЖКХ, цен на продукты питания и без того ложатся на плечи трудящихся и ветеранов.

По вашему пути могут пойти и другие города Кузбасса, что приведёт к социальным потрясениям в области, сломает хрупкий социальный мир.

Понятно, вам надо решать свои проблемы. Но нельзя их решать в ущерб интересам населения, нарушая социальное спокойствие города и области в целом. Прошу вас пересмотреть свое решение о повышении платы за проезд!