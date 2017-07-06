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В Новокузнецке стало меньше трамваев

«Этого делать нельзя!» — частных перевозчиков Новокузнецка просят не повышать стоимость проезда

Сегодня 07:30
1117
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
nashray.ru

Подорожание проезда в маршрутках приведёт к социальным потрясениям.

Об этом заявил председатель Федерации профсоюзных организаций Кузбасса Олег Маршалко. Его обращение к предпринимателям Новокузнецка опубликовала пресс-служба горадминистрации.

Общественность Кузбасса будоражат сообщения о намерении частных автоперевозчиков Новокузнецка резко повысить плату за проезд на маршрутных такси города с 18 до 25 рублей.

Этого делать нельзя!

Сегодня покупательная способность заработной платы и невысокий уровень пенсий ветеранов не позволяют нести дополнительные транспортные расходы. Постоянный рост тарифов на ЖКХ, цен на продукты питания и без того ложатся на плечи трудящихся и ветеранов.

По вашему пути могут пойти и другие города Кузбасса, что приведёт к социальным потрясениям в области, сломает хрупкий социальный мир.

Понятно, вам надо решать свои проблемы. Но нельзя их решать в ущерб интересам населения, нарушая социальное спокойствие города и области в целом. Прошу вас пересмотреть свое решение о повышении платы за проезд!

Напомним, стоимость проезда в частном транспорте в Новокузнецке поднимется с 15 июля. Местные власти выступают против такого решения, считая его необоснованным. Представители бизнеса заявляют, что к «шоковой терапии» их подтолкнули экономические условия и недостаточный рост цен на проезд в течение последних 13-ти лет.

Комментарии 11
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олег
8 6
этот маршалка весьма недальновидный чювак. повышение цен на маршрутки провоцирует братва пу - бензин дорожает несмотря ни на что... маршрутчики- просто жертвы власти, как и мы все
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Михаил Иванович
8 3
Это уже переходит все рамки!
Олег Маршалко, Вы не пытались работать с работодателем по теме:" Повышение орлаты работникам Евраз"?
Конечно мы решаем свои проблемы, которые накопились пока Вы не вчполняли свои прямые обязанности, по увеличению благосостояния своих работников.
Обратитесь в АКО. Пусть там помогут повлиять на работодателей, которые обязаны повышать заработанную плату ежегодно.
С каких таких ресурсов, маленький ИП, обязан думать о благосостоянии работников такого металлургического гиганта?
Чем обязан Вам этот ИП? Вч его спонсируете?
Поэтому занимайтесь своими прямыми обязанностями.
Вы может еще обратитесь к фермерам и хлебопекам? Пусть тоже цену на хлеб и мясо вернут советскую. А отчего Вы не обратитесь к ресурсоснабжающим организациям? Пусть и они вернут цены 2000 года.
А пще лучше, накупите больших автобусов и подарите их городу. Уже так было. Это решит проблему. Ненадолго, но решит.
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stek
2 7
Автотранспортные барыги должны знать, что составить смету можно с итоговой суммой различающейся в 2 раза, используя профессиональное мастерство сметчика......)
Кроме этого, из своего опыта могу сказать, что подрядчики сбивают цены до двух раз от сметной стоимости и выполняют эти работы, значит им это выгодно.....)
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13
5 1
Из его слов следует, что в ущерб интересам населения можно повышать цены на продукты и ЖКХ.
Вызывайте "скорую", г-н Маршалко очень болен
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Я
3 1
этот маршалка весьма недальновидный чювак. повышение цен на маршрутки провоцирует братва пу - бензин дорожает несмотря ни на что... маршрутчики- просто жертвы власти, как и мы все
При чем здесь бензин, маршрутки почти все на газу а он в два раза дешевле бензина.. И зарплату у водителя не 100000 и кондуктор поди еле 20000 набирает. Тут максимум рубля на 2 поднять и нормально. А муниципалы пользовались бы случаем, вывели больше маршрутов, сделали недостающие и вот тебе деньги живые.
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местный-2
3 1
Проще накатать такую вот отписку,много раз вставив слово социальный,только это не решает основную проблему,которую,кстати,он и озвучил :
"Сегодня покупательная способность заработной платы и невысокий уровень пенсий ветеранов не позволяют нести дополнительные транспортные расходы".
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!
0 0
этот маршалка весьма недальновидный чювак. повышение цен на маршрутки провоцирует братва пу - бензин дорожает несмотря ни на что... маршрутчики- просто жертвы власти, как и мы все
Ты тупой да?
Маршрутки на газу, а не на бензине ездят!
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Сергей
2 0
Во накинулись на перевозчиков. Где же все депутаты, мэр Кузнецов, профсоюзы, администрация кемеровской области когда повышают цены на бензин, продукты, услуги ЖКХ??? Весь Кузбасс продали москвичам и теперь их никто не спрашивает, просто подымают цены, а перевозчики они же местные, с ними можно бодаться. Господин Тулеев, Кузнецов, вы побадайтесь с теми же Лентами, Лукойлами, с ЖКХ и вас там даже не ласково но пошлют на три буквы и вы пойдете, потому что ничего кроме бла-бла не можете и не умеете. Отстаньте уже от перевозчиков, не убивайте малый бизнесс, не истребляйте рабочие места. Ищите способы чтобы горожане больше зарабатывали а не меньше тратили.
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!
0 0
Автотранспортные барыги должны знать, что составить смету можно с итоговой суммой различающейся в 2 раза, используя профессиональное мастерство сметчика......)
Кроме этого, из своего опыта могу сказать, что подрядчики сбивают цены до двух раз от сметной стоимости и выполняют эти работы, значит им это выгодно.....)
Барыги понимают только силу, силу закона.
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Бусина
0 0
Ты тупой да?
Маршрутки на газу, а не на бензине ездят!
А газ им так, бесплатно на АЗС задувают что ли?????И кроме газа и у них всегда в баке должен быть бензин!!! Если что-то произошло с газовым оборудованием, они переключаются на бензин.Ни один не высадил пассажиров, и не встал ждать эвакуатор! Когда нет газа на АЗС- ездят на бензине!!!
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Лика
1 0
Надо Петицию мэру о развитии муниципального транспорта и выделении маршрутов по 345, 47а, 70 и тд. будут большие удобные автобусы, троллейбусы ходить везде и чаще- частники сами уменьшат стоимость проезда.
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