Подорожание проезда в маршрутках приведёт к социальным потрясениям.
Об этом заявил председатель Федерации профсоюзных организаций Кузбасса Олег Маршалко. Его обращение к предпринимателям Новокузнецка опубликовала пресс-служба горадминистрации.
Общественность Кузбасса будоражат сообщения о намерении частных автоперевозчиков Новокузнецка резко повысить плату за проезд на маршрутных такси города с 18 до 25 рублей.
Этого делать нельзя!
Сегодня покупательная способность заработной платы и невысокий уровень пенсий ветеранов не позволяют нести дополнительные транспортные расходы. Постоянный рост тарифов на ЖКХ, цен на продукты питания и без того ложатся на плечи трудящихся и ветеранов.
По вашему пути могут пойти и другие города Кузбасса, что приведёт к социальным потрясениям в области, сломает хрупкий социальный мир.
Понятно, вам надо решать свои проблемы. Но нельзя их решать в ущерб интересам населения, нарушая социальное спокойствие города и области в целом. Прошу вас пересмотреть свое решение о повышении платы за проезд!
Напомним, стоимость проезда в частном транспорте в Новокузнецке поднимется с 15 июля. Местные власти выступают против такого решения, считая его необоснованным. Представители бизнеса заявляют, что к «шоковой терапии» их подтолкнули экономические условия и недостаточный рост цен на проезд в течение последних 13-ти лет.
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Олег Маршалко, Вы не пытались работать с работодателем по теме:" Повышение орлаты работникам Евраз"?
Конечно мы решаем свои проблемы, которые накопились пока Вы не вчполняли свои прямые обязанности, по увеличению благосостояния своих работников.
Обратитесь в АКО. Пусть там помогут повлиять на работодателей, которые обязаны повышать заработанную плату ежегодно.
С каких таких ресурсов, маленький ИП, обязан думать о благосостоянии работников такого металлургического гиганта?
Чем обязан Вам этот ИП? Вч его спонсируете?
Поэтому занимайтесь своими прямыми обязанностями.
Вы может еще обратитесь к фермерам и хлебопекам? Пусть тоже цену на хлеб и мясо вернут советскую. А отчего Вы не обратитесь к ресурсоснабжающим организациям? Пусть и они вернут цены 2000 года.
А пще лучше, накупите больших автобусов и подарите их городу. Уже так было. Это решит проблему. Ненадолго, но решит.
Кроме этого, из своего опыта могу сказать, что подрядчики сбивают цены до двух раз от сметной стоимости и выполняют эти работы, значит им это выгодно.....)
Вызывайте "скорую", г-н Маршалко очень болен
"Сегодня покупательная способность заработной платы и невысокий уровень пенсий ветеранов не позволяют нести дополнительные транспортные расходы".
Маршрутки на газу, а не на бензине ездят!
Кроме этого, из своего опыта могу сказать, что подрядчики сбивают цены до двух раз от сметной стоимости и выполняют эти работы, значит им это выгодно.....)
Маршрутки на газу, а не на бензине ездят!