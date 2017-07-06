Магнитно-резонансная томография (МРТ) в последнее время стала одним из наиболее популярных и востребованных методов медицинской диагностики.

МРТ — это обследование, в результате которого на специальном аппарате происходит сканирование тела. Затем результаты этого сканирования выводятся на снимки высокого разрешения в трёхмерном изображении. Главным достоинством считается, что у этой методики практически нет ограничений, то есть с помощью неё можно обследовать и мягкие ткани, и кости, и сухожилия и даже мелкие сосуды.

В Новокузнецке МРТ можно сделать как в муниципальных поликлиниках, так и в частных. Услуги диагностики этим методом предлагают следующие государственные медучреждения города:

Городская клиническая больница № 1 ( пр.Бардина, 30/1; телефон: 8(3843) 796−254)

пр.Бардина, 30/1; телефон: 8(3843) 796−254) Городская клиническая больница № 29 ( пр.Советской Армии, 49, главный корпус; телефон: 8(3843) 53−64−29)

пр.Советской Армии, 49, главный корпус; телефон: 8(3843) 53−64−29) Городская детская клиническая больница № 4 ( ул.Димитрова, 33; телефон: 8(3843) 73−47−51)

Цена за обследование колеблется от 1 170 до 5 500 рублей. Примечательно, что в ГКБ № 29 для диагностики используют открытый томограф. Это значительно облегчает проведение обследования у людей с фобией замкнутого пространства.

ГКБ № 1, ГДКБ № 4 используют томограф закрытого типа. Внешне он напоминает тоннель, в который помещается пациент. Впрочем, если человек не страдает клаустрофобией, то обследование в аппарате такого типа не доставит неудобств.

Если очередь в муниципальные учреждения на диагностику МРТ может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев, то в частных клиниках обследование можно пройти сразу же:

Медицинский центр «Медиа-Сервис» ( ул.Фестивальная, 5; телефон: 8(3843) 46−27−00)

ул.Фестивальная, 5; телефон: 8(3843) 46−27−00) Центр МРТ-диагностики «Магнесия» ( ул.Сеченова, 26; телефон: 8(3843) 60−22−22)

ул.Сеченова, 26; телефон: 8(3843) 60−22−22) Медицинский центр «ВалеоМед» ( ул.Хитарова 30; телефон: 8(3843) 32−00−34)

ул.Хитарова 30; телефон: 8(3843) 32−00−34) Поликлиника «ПрофМедосмотр» ( ул.40 лет ВЛКСМ; телефон: 8(3843)20−46−35)

ул.40 лет ВЛКСМ; телефон: 8(3843)20−46−35) Крюковская больница ( ул. Петракова 69/4; телефон: 8(3843) 36−41−97)

ул. Петракова 69/4; телефон: 8(3843) 36−41−97) Медицинский клинический центр «Гранд Медика» ( пр. Кузнецкстроевский, 11; телефон: 8(3843)99−40−40)

В этих учреждениях используется закрытый томограф, так как он, по мнению специалистов, позволяет получить более детализированное и информативное изображение необходимой области тела.

Стоимость диагностики МРТ в частных клиниках начинается от 1 500 рублей. Например, в среднем эту сумму обойдётся магнитно-резонансное обследование копчика. Самое дорогостоящее — обследование брюшной полости и забрюшного пространства. Стоимость такой диагностики может доходить до 20 000 рублей.

В среднем само обследование длится около 30 минут. Результаты могут выдаваться сразу после проведения диагностики либо через 1−2 дня (в зависимости от обследуемой области тела и сложности томографии).