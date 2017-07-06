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Где и за сколько можно сделать МРТ в Новокузнецке

Сегодня 07:20
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
/tomography-center.ru

Магнитно-резонансная томография (МРТ) в последнее время стала одним из наиболее популярных и востребованных методов медицинской диагностики.

МРТ — это обследование, в результате которого на специальном аппарате происходит сканирование тела. Затем результаты этого сканирования выводятся на снимки высокого разрешения в трёхмерном изображении. Главным достоинством считается, что у этой методики практически нет ограничений, то есть с помощью неё можно обследовать и мягкие ткани, и кости, и сухожилия и даже мелкие сосуды.

В Новокузнецке МРТ можно сделать как в муниципальных поликлиниках, так и в частных. Услуги диагностики этим методом предлагают следующие государственные медучреждения города:

  • Городская клиническая больница № 1 (пр.Бардина, 30/1; телефон: 8(3843) 796−254)
  • Городская клиническая больница № 29 (пр.Советской Армии, 49, главный корпус; телефон: 8(3843) 53−64−29)
  • Городская детская клиническая больница № 4 (ул.Димитрова, 33; телефон: 8(3843) 73−47−51)

Цена за обследование колеблется от 1 170 до 5 500 рублей. Примечательно, что в ГКБ № 29 для диагностики используют открытый томограф. Это значительно облегчает проведение обследования у людей с фобией замкнутого пространства.

ГКБ № 1, ГДКБ № 4 используют томограф закрытого типа. Внешне он напоминает тоннель, в который помещается пациент. Впрочем, если человек не страдает клаустрофобией, то обследование в аппарате такого типа не доставит неудобств.

Если очередь в муниципальные учреждения на диагностику МРТ может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев, то в частных клиниках обследование можно пройти сразу же:

  • Медицинский центр «Медиа-Сервис» (ул.Фестивальная, 5; телефон: 8(3843) 46−27−00)
  • Центр МРТ-диагностики «Магнесия» (ул.Сеченова, 26; телефон: 8(3843) 60−22−22)
  • Медицинский центр «ВалеоМед» (ул.Хитарова 30; телефон: 8(3843) 32−00−34)
  • Поликлиника «ПрофМедосмотр» (ул.40 лет ВЛКСМ; телефон: 8(3843)20−46−35)
  • Крюковская больница (ул. Петракова 69/4; телефон: 8(3843) 36−41−97)
  • Медицинский клинический центр «Гранд Медика» (пр. Кузнецкстроевский, 11; телефон: 8(3843)99−40−40)

В этих учреждениях используется закрытый томограф, так как он, по мнению специалистов, позволяет получить более детализированное и информативное изображение необходимой области тела.

Стоимость диагностики МРТ в частных клиниках начинается от 1 500 рублей. Например, в среднем эту сумму обойдётся магнитно-резонансное обследование копчика. Самое дорогостоящее — обследование брюшной полости и забрюшного пространства. Стоимость такой диагностики может доходить до 20 000 рублей.

В среднем само обследование длится около 30 минут. Результаты могут выдаваться сразу после проведения диагностики либо через 1−2 дня (в зависимости от обследуемой области тела и сложности томографии).

Комментарии 6
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Горожанка
3 0
МРТ можно сделать бесплатно по показаниям. Для этого надо взять направление в своей поликлинике.
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stek
0 1
Где-то читал, что в 80% прохождение МРТ не обязательно - врачи должны ставить диагнозы по анамнезу и результатам более дешевых исследований......)
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Читатель
3 0
МРТ можно сделать бесплатно по показаниям. Для этого надо взять направление в своей поликлинике.
Только надо сдать ЭКГ, кучу анализов, гинеколога, уролога, терапевта, офтальмолог и т. д., встать в очередь на МРТ по ОМС, принести направление от врача со всеми записями, печатями, подписями и... чудо случится(если не будет поздно) (плавали, знаем)
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Горожанка
0 0
Только надо сдать ЭКГ, кучу анализов, гинеколога, уролога, терапевта, офтальмолог и т. д., встать в очередь на МРТ по ОМС, принести направление от врача со всеми записями, печатями, подписями и... чудо случится(если не будет поздно) (плавали, знаем)
Что-то Вы сильно преувеличиваете. Лично у меня была рекомендация в письменном виде от одного узкого специалиста сделать МРТ. И мне без всяких анализов, которые Вы перечислили дали направление в поликлинике по месту жительства. Записали без проблем и сделала я МРТ через неделю. Бесплатно!
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Илья
0 0
В больнице № 1 Томограф древнее некуда! В больнице № 4 более менее сносный, но там все зависит от врача диагноста. И запомните, никто вам просто так без истории болезни из онкологии и нескольких направлений даже за 5000 р. не будет делать по 70 срезов по 1 миллиметру. А это именно то для чего и сделан томограф. Делают максимум 15-30 срезов при первичной диагностике.
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читатель
0 0
Что-то Вы сильно преувеличиваете. Лично у меня была рекомендация в письменном виде от одного узкого специалиста сделать МРТ. И мне без всяких анализов, которые Вы перечислили дали направление в поликлинике по месту жительства. Записали без проблем и сделала я МРТ через неделю. Бесплатно!
Видимо, вы счастливчик. Сейчас необходимо пройти данное обследование, все указания дали сами врачи.
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