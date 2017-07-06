Магнитно-резонансная томография (МРТ) в последнее время стала одним из наиболее популярных и востребованных методов медицинской диагностики.
МРТ — это обследование, в результате которого на специальном аппарате происходит сканирование тела. Затем результаты этого сканирования выводятся на снимки высокого разрешения в трёхмерном изображении. Главным достоинством считается, что у этой методики практически нет ограничений, то есть с помощью неё можно обследовать и мягкие ткани, и кости, и сухожилия и даже мелкие сосуды.
В Новокузнецке МРТ можно сделать как в муниципальных поликлиниках, так и в частных. Услуги диагностики этим методом предлагают следующие государственные медучреждения города:
Цена за обследование колеблется от 1 170 до 5 500 рублей. Примечательно, что в ГКБ № 29 для диагностики используют открытый томограф. Это значительно облегчает проведение обследования у людей с фобией замкнутого пространства.
ГКБ № 1, ГДКБ № 4 используют томограф закрытого типа. Внешне он напоминает тоннель, в который помещается пациент. Впрочем, если человек не страдает клаустрофобией, то обследование в аппарате такого типа не доставит неудобств.
Если очередь в муниципальные учреждения на диагностику МРТ может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев, то в частных клиниках обследование можно пройти сразу же:
В этих учреждениях используется закрытый томограф, так как он, по мнению специалистов, позволяет получить более детализированное и информативное изображение необходимой области тела.
Стоимость диагностики МРТ в частных клиниках начинается от 1 500 рублей. Например, в среднем эту сумму обойдётся магнитно-резонансное обследование копчика. Самое дорогостоящее — обследование брюшной полости и забрюшного пространства. Стоимость такой диагностики может доходить до 20 000 рублей.
В среднем само обследование длится около 30 минут. Результаты могут выдаваться сразу после проведения диагностики либо через 1−2 дня (в зависимости от обследуемой области тела и сложности томографии).
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