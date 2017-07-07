Кто сказал, что среди мужчин не осталось романтиков?

Есть они, есть! Сибирские парни настолько же романтичны, насколько суровы. В канун Дня семьи, любви и верности ВашГород.ру собрал самые необычные и трогательные истории о предложениях руки и сердца, сделанных жителями Кузбасса и Новосибирска.

Позвать чиновников в сваты

А почему бы и нет? Три года назад сотрудники администрации Новокузнецка помогли горожанину сделать предложение своей девушке. Случилось это, как и хотел молодой человек, на праздновании областного Дня шахтёра. О подробностях романтического события рассказала газета novokuznetsk.su.

Примерно за полтора месяца до торжества новокузнечанин обратился в приёмную главы города.

3дравствуйте! Помогите мне сделать предложение моей невесте в День шахтёра! Со сцены на Площади общественных мероприятий. Хочу как-то необычно это сделать и нестандартно. Тарасюк И.Н., — писал тогда парень.

Письмо влюблённого не осталось без внимания властей. В конце августа Иван Тарасюк на глазах тысяч новокузнечан произнёс главные слова и услышал от любимой «Да!».

Десантники не плачут

А десантницы — да. От счастья.

2 августа 2015 год. Кемерово празднует день ВДВ. Среди сотен голубых беретов внимание прохожих привлекли двое в камуфляжной форме. Кемеровчанин сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной на глазах боевых товарищей и десятков горожан. Позвать замуж свою девушку молодой человек решил в центре Кемерова у Вечного огня на набережной.

Любовь к хоккею объединила сердца

Предложить выйти замуж за романтическим ужином? В путешествии? Или просто за чашкой чая? Ну, уж нет! Коль познакомились на хоккейном матче, значит, и предложение прозвучит на льду спортивной арены! Новокузнечанка Галина услышала его от любимого в ноябре 2015 года, на игре хоккейных команд «Металлург» и «Салават Юлаев».

Такое необычное место молодой человек выбрал из-за того, что именно на игре пара и познакомилась. Число также было знаковое — у Галины был День рождения.

Принц на белом коне

Нет-нет, это вовсе не сказка, а реальная история из Новокузнецка. Разве что принц не один на всю страну, а единственный для своей единственной. А вот лошадка, на которой он прискакал на свидание в сквер Ермакова в феврале 2016 года, была самая что ни на есть настоящая.

С высоты Бугринского моста

В августе 2016 года автомобилистов, въезжающих на Бугринский мост в Новосибирске, встречал необычный плакат. Вместо привычной рекламы возле моста красовался баннер с фотографией влюблённой пары и с надписью: «Настенька! Выходи за меня!».

Чем окончилось это романтическое предложение, история умалчивает. Но, судя по фото, девушка ответила парню согласием.

Растрогать пассажиров самолёта

Думаете, громкая связь в самолёте предназначена только для официального информирования пассажиров? Не-а! Иногда по ней звучат романтические признания. Одно из них услышали пассажиры, летевшие в ноябре прошлого года из Бангкока в аэропорт «Толмачёво». Такой сюрприз сделал своей девушке житель Новосибирска Михаил.

За день до прибытия воздушного судна он обратился к сотрудникам авиакомпании с этой необычной просьбой. В авиакомпании «Роял Флайт» молодому человеку пошли навстречу.

После посадки в аэропорту «Толмачёво» старший бортпроводник экипажа по громкой связи обратился к Яне (девушке Михаила) и сообщил о намерениях парня сделать ей предложение руки и сердца и его обещании счастливой семейной жизни. После встречи невесты в аэропорту жених сделал предложение лично.

Припугнуть топором

Другой житель Новосибирска позвал девушку замуж в страшной маске и с топором в руках. Парень сделал предложение на квесте, для начала сильно напугав невесту.

Устроить автошоу

В мае 2017 года Александр Зюльков из Новосибирска кинул клич в соцсетях. Он обращался с просьбой о помощи к автомобилистам. Чтобы позвать любимую замуж, молодому человеку понадобилось 68 машин. Водители составили из них надпись «Выходи за меня», которая читалась с крыши гипермаркета «Ikea». Счастливая невеста ответила «Да».

Стать актёром на большом экране

Девять часов съёмок при жаре за 35 градусов выдержал житель Кемерова. И всё ради любимой. Его предложение руки и сердца прозвучало с экрана кинотеатра «Юбилейный» в конце июня 2017-го. Девушка пришла на показ «Трансформеров», а увидела романтический видеоролик, главную роль в котором исполнил её молодой человек.

Дорогие читатели! Редакция ВашГород.ру поздравляет вас с предстоящим Днём семьи, любви и верности! Желаем добра, взаимопонимания и романтичных сюрпризов!