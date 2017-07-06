Число россиян, вынужденных экономить на медицинских расходах, существенно выросло.

За прошедший год оно увеличилось почти втрое — с 6 до 16 процентов. К таким выводам пришли аналитики исследовательского холдинга «Ромир».

В разы выросла доля тех, кто сократил расходы и по другим статьям.

Так, россияне стали чаще экономить на деликатесах (с 23% до 30%), на путешествиях (с 21% до 30%), на развлечениях (с 20% до 30%), на ресторанах (с 8% до 20%), на гаджетах (с 8% до 15%).

Реже стали покупать одежду и обувь (доля экономящих выросла с 31% до 33%), косметику (с 11% до 15%), алкоголь и сигареты (с 15% до 21%) россиянина).

На бытовые услуги (химчистки, прачечные, ремонт обуви) за последний год сократили свои расходы 13% респондентов при аналогичном показателе в 4% в прошлом году. Похожая тенденция по увеличению доли экономящих россиян наблюдается и по статьям расходов на мобильную связь (с 3% до 12%), транспорт (с 3% до 11%), оплату занятий спортом (с 4% до 10%).

Вместе с тем, за прошедший год с 11% до 18% увеличилась доля россиян, которые ни на чем не экономят. Кроме того, утверждают аналитики, за год немного сократилась доля россиян, которые экономят на еде в целом — с 43% до 39%.

Ранее ВашГород.ру писал об увеличении численности россиян, живущих за чертой бедности.