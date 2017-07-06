На выезде из Кемерова КамАЗ раздавил легковушку
Сегодня 09:14
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ДТП произошло утром 6 июля.
По сообщениям очевидцев, авария случилась на выезде из Кемерова в сторону Кедровки. КамАЗ въехал в «Дэу Матиз». Из-за ДТП на дороге образовалась большая пробка.
Фотографии с места происшествия опубликованы в соцсети «ВКонтакте».
По словам пользователей, водитель иномарки остался жив. Официальной информации по ДТП пока нет.
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