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В Новокузнецке стало меньше трамваев

На выезде из Кемерова КамАЗ раздавил легковушку

Сегодня 09:14
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com/auto_42

ДТП произошло утром 6 июля.

По сообщениям очевидцев, авария случилась на выезде из Кемерова в сторону Кедровки. КамАЗ въехал в «Дэу Матиз». Из-за ДТП на дороге образовалась большая пробка.

Фотографии с места происшествия опубликованы в соцсети «ВКонтакте».

По словам пользователей, водитель иномарки остался жив. Официальной информации по ДТП пока нет.

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