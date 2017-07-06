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Новокузнечан зовут на состязания по обливанию водой

Сегодня 09:45
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
album.foto.ru

«Водная битва» состоится при любой погоде.

Принять в ней участие могут все желающие посостязаться в обливании водой, без возрастных ограничений. Для этого просто нужно принести с собой пустые вёдра, лейки, бутылки или любые другие ёмкости для воды.

Также участников ждут конкурсы — «Стенка на стенку», битва водных пистолетов и другие, сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.

Мероприятие пройдёт на пляже «Топольники» (Кузнецкий мост, напротив гипермаркета «Лента»). Участников и зрителей приглашают в пятницу, 7 июля, к 15:00.

Комментарии 1
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"---Эти,русские,придумают,что угодно,лишь бы дороги не строить"-США 1957г..))))))))))))
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