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"---Эти,русские,придумают,что угодно,лишь бы дороги не строить"-США 1957г..))))))))))))
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«Водная битва» состоится при любой погоде.
Принять в ней участие могут все желающие посостязаться в обливании водой, без возрастных ограничений. Для этого просто нужно принести с собой пустые вёдра, лейки, бутылки или любые другие ёмкости для воды.
Также участников ждут конкурсы — «Стенка на стенку», битва водных пистолетов и другие, сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.
Мероприятие пройдёт на пляже «Топольники» (Кузнецкий мост, напротив гипермаркета «Лента»). Участников и зрителей приглашают в пятницу, 7 июля, к 15:00.
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