Риелтор потратил все деньги женщины, вырученные от продажи квартир. У от шока у пострадавшей не выдержало сердце.

В 2015 году женщина попросила своего 35-летнего знакомого помочь продать квартиру. За свою услугу он попросил 150 тысяч рублей. После продажи он предложил бывшей владелице квартиры положить деньги от продажи на его счет, поскольку своей банковской карты у нее не было. Она согласилась и перевела 830 тысяч рублей.

«При этом обвиняемый передал жительнице Мысков банковскую карту и назвал пин-код. Через некоторое время посредством доступа к „мобильному банку“ он перевел указанную сумму на счет своей жены, а затем обналичил и потратил все деньги. Горожанка заметила пропажу денег только когда сама попыталась получить их через банкомат», — отметили в ведомстве.

Женщина позвонила риелтору, но тот объяснил, что якобы не причастен. Из переживаний и испытанного стресса женщина попала в больницу, где умерла от сердечного приступа.

В настоящее время уголовное дело в отношении «чёрного» риелтора передано в суд. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.