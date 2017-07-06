Кузбасские синоптики рассказали, чем удивил июнь 2017 года.

В первый летний месяц в области преобладала тёплая, во второй половине — жаркая погода. В отдельные дни зафиксированы суховейные явлениями, по большинству районов с недобором осадков.

1 июня по области отмечались дожди, грозы. В Кемерове в 16:00, при прохождении грозового фронта, усилился ветер, и за считанные минуты температура воздуха понизилась на 10 градусов. Штормовой ветер сносил плохо закреплённые конструкции, ломал ветви деревьев.

С 14 июня температуры существенно повысились. Среднесуточная температура воздуха составляла 20…25 градусов выше ноля.

Максимальная температура воздуха 16−20 июня по большинству районов достигала +30…+34 градусов и выше. К примеру, в посёлке Усть-Кабырза и Междуреченске столбик термометра 18 июня повысился до отметки +37 градусов, побив рекорды экстремальных температур.

Такие высокие температуры отмечались в Междуреченске 7 июня 1967 года (+36,7 градусов). В Усть-Кабырзе — 16 июня 1969 года (+ 35).

При этом были и прохладные дни. Минимальная температура воздуха и на поверхности почвы по большинству районов в первой пятидневке понижалась до +1…+5, по отдельным северным районам до 0…- 1 градуса.

Средняя за месяц температура воздуха составила по области +18…+19 градусов. Это на 2−3 градуса выше климатической нормы.

Накопление тепла шло ускоренно, отмечают специалисты. Осадки по большинству районов выпадали 1-го, с 8-го по 12-е, с 21-го по 22, 25 июня, по северным районам — и 23-го, 26-го, 28-го.

По большинству районов области осадков выпало 73−105 процентов месячной нормы (в Юрге 133 процента нормы). В степных районах, а также в Тисуле и Кемерово — 39−68 процентов месячной нормы.