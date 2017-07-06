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В Новокузнецке стало меньше трамваев

Производители колбасы стали чаще обманывать покупателей

Сегодня 10:52
733
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
zakryma.ru

Некачественной колбасы на полках магазинов стало втрое больше.

В первом квартале 2017 года Роспотребнадзор в три раза чаще находил на отечественных прилавках некачественную колбасу, чем в январе-марте прошлого года. Об этом пишут «Известия».

В основном производители грешат тем, что указывают на этикетке неправильный состав мясного изделия, который отличается от настоящего. Также в числе основных нарушений — указание на соблюдение ГОСТа, в то время как в реальности нормы ГОСТа в колбасе отсутствуют.

А вот качество цельномолочной продукции значительно улучшилось, отмечает издание. По данным Роспотребнадзора, в первом квартале этого года специалисты забраковали 2,2 процента исследованных образцов. Годом ранее этот показатель составлял 10,4 процента.

В остальных категориях продуктов число нарушений практически не изменилось.

Комментарии 12
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Пенсионер
17 0
А это потому что Роспотребнадзор бездельничает. Имитирует работу, заменяя её глупыми и бесполезными советами!
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Андрей
10 0
Контроля нет за предприятиями,знаю кто работает на колбасной фабрике так они свою же колбасу вообще не едят
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ч.
11 0
Роспотребнадзор взял бы да опубликовал списки не добросовестных производителей и название продукции которую нельзя жрать. И все, компания понесет убытки, и может задумается своей башкой, чем и как производить продукцию.
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1
0 0
Роспотребнадзор взял бы да опубликовал списки не добросовестных производителей и название продукции которую нельзя жрать. И все, компания понесет убытки, и может задумается своей башкой, чем и как производить продукцию.
То же хотел так сказать!
Поддерживаю!
Даешь гласность!
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Павел Фомин
1 0
То же хотел так сказать!
Поддерживаю!
Даешь гласность!
Такое чувство, как будто, Роспотребнадзор чем то обязан этим самым производителям непонятного продукта под названием колбаса.
Они о колбасниках стараются говорить нежно, вежливо, малоинформативно. Категорически не желая вмешиваться в работу бракоделов и откровенных жуликов. Даже в ущерб нам, потребителям, т.е. тем, чьи интересы Роспотребнадзор обязан защищать, интересы людей на чьи деньги он существует.
А ведь я хорошо помню вкус и запах настоящей колбасы, тушонки и т.д. И те продукты ничем не были похожи на сегодняшние, обилием которых так восхищаются противники той власти.
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вера
1 0
Такое чувство, как будто, Роспотребнадзор чем то обязан этим самым производителям непонятного продукта под названием колбаса.
Они о колбасниках стараются говорить нежно, вежливо, малоинформативно. Категорически не желая вмешиваться в работу бракоделов и откровенных жуликов. Даже в ущерб нам, потребителям, т.е. тем, чьи интересы Роспотребнадзор обязан защищать, интересы людей на чьи деньги он существует.
А ведь я хорошо помню вкус и запах настоящей колбасы, тушонки и т.д. И те продукты ничем не были похожи на сегодняшние, обилием которых так восхищаются противники той власти.
Значит с этого имеют
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123
0 1
Хорошая копченая колбаса начинается от 600 рэ ((( Сырокопченая от 800 рэ. ***** дорого.
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Павел Фомин
0 0
Думаю есть много сортов колбас, и не только сырокопченых. Вот на дня на ТВ шла какая то передача о Германии, там показали колбасную лавку, всю завешанную различными колбасными изделиями.
Подходят, не так уж часто и много, местные жители, выбирают, покупают...
А потом представил наших торгашей с нашей колбасой. Интересно, как долго бы они там продержались, даже без нашего Роспотребнадзора?
И вообще, там столько же как и у нас надзирателей, которые борются за качество продукта?
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