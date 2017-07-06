Некачественной колбасы на полках магазинов стало втрое больше.
В первом квартале 2017 года Роспотребнадзор в три раза чаще находил на отечественных прилавках некачественную колбасу, чем в январе-марте прошлого года. Об этом пишут «Известия».
В основном производители грешат тем, что указывают на этикетке неправильный состав мясного изделия, который отличается от настоящего. Также в числе основных нарушений — указание на соблюдение ГОСТа, в то время как в реальности нормы ГОСТа в колбасе отсутствуют.
А вот качество цельномолочной продукции значительно улучшилось, отмечает издание. По данным Роспотребнадзора, в первом квартале этого года специалисты забраковали 2,2 процента исследованных образцов. Годом ранее этот показатель составлял 10,4 процента.
В остальных категориях продуктов число нарушений практически не изменилось.
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Они о колбасниках стараются говорить нежно, вежливо, малоинформативно. Категорически не желая вмешиваться в работу бракоделов и откровенных жуликов. Даже в ущерб нам, потребителям, т.е. тем, чьи интересы Роспотребнадзор обязан защищать, интересы людей на чьи деньги он существует.
А ведь я хорошо помню вкус и запах настоящей колбасы, тушонки и т.д. И те продукты ничем не были похожи на сегодняшние, обилием которых так восхищаются противники той власти.
Они о колбасниках стараются говорить нежно, вежливо, малоинформативно. Категорически не желая вмешиваться в работу бракоделов и откровенных жуликов. Даже в ущерб нам, потребителям, т.е. тем, чьи интересы Роспотребнадзор обязан защищать, интересы людей на чьи деньги он существует.
А ведь я хорошо помню вкус и запах настоящей колбасы, тушонки и т.д. И те продукты ничем не были похожи на сегодняшние, обилием которых так восхищаются противники той власти.
Подходят, не так уж часто и много, местные жители, выбирают, покупают...
А потом представил наших торгашей с нашей колбасой. Интересно, как долго бы они там продержались, даже без нашего Роспотребнадзора?
И вообще, там столько же как и у нас надзирателей, которые борются за качество продукта?