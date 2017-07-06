Некачественной колбасы на полках магазинов стало втрое больше.

В первом квартале 2017 года Роспотребнадзор в три раза чаще находил на отечественных прилавках некачественную колбасу, чем в январе-марте прошлого года. Об этом пишут «Известия».

В основном производители грешат тем, что указывают на этикетке неправильный состав мясного изделия, который отличается от настоящего. Также в числе основных нарушений — указание на соблюдение ГОСТа, в то время как в реальности нормы ГОСТа в колбасе отсутствуют.

А вот качество цельномолочной продукции значительно улучшилось, отмечает издание. По данным Роспотребнадзора, в первом квартале этого года специалисты забраковали 2,2 процента исследованных образцов. Годом ранее этот показатель составлял 10,4 процента.

В остальных категориях продуктов число нарушений практически не изменилось.