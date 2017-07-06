Новокузнечанам с ограниченными возможностями здоровья станет проще добраться до воды.

В парке отдыха «Водный» специалисты МБУ «Защита населения и территории» готовят берег для инвалидов. Территорию уже оборудовали специальным мостиком с пандусом и поручнями для инвалидов-колясочников. Теперь дело за малым — осталось покрасить и укрепить подъездные пути, сообщает novokuznetsk.su.

Все элементы 12-метровой конструкции спроектированы и изготовлены на ЗРМК имени Крюкова. Отмечается, что они достаточно надёжны и по своей прочности не уступают аналогам во многих крупных городах России.