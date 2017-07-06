Новокузнечанам с ограниченными возможностями здоровья станет проще добраться до воды.
В парке отдыха «Водный» специалисты МБУ «Защита населения и территории» готовят берег для инвалидов. Территорию уже оборудовали специальным мостиком с пандусом и поручнями для инвалидов-колясочников. Теперь дело за малым — осталось покрасить и укрепить подъездные пути, сообщает novokuznetsk.su.
Все элементы 12-метровой конструкции спроектированы и изготовлены на ЗРМК имени Крюкова. Отмечается, что они достаточно надёжны и по своей прочности не уступают аналогам во многих крупных городах России.
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Поставили сьезд металлический в воду, а до этого сьезда инвалид колясочник как добраться должен ??? В каком месте обрывается данный сьезд - там что дно ровное ?
Да и главный вопрос - до этого бядляческого пляжа здоровые то люди с трудом добираются, а инвалиды как на пляж должны попадать ?Там дороги просто нет!!!!