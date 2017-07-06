Как понять, что в рекламе недвижимости правда, а что является уловками? Многие фразы в рекламных текстах правдивы лишь отчасти, а другие даже обманывают покупателей.

Низкая стоимость квартиры

К этой уловке прибегают как риелторские агентства, так и застройщики. Схема выглядит следующим образом.

На сайте объявлений риелторы размещается объявление о продаже несуществующей квартиры по выгодной цене. Естественно потенциальные покупатели быстро реагируют на данное объявление, звонят в офис продаж или агентство недвижимости, но выясняется, что данную квартиру пока посмотреть нельзя, или она уже продана. Но тут же клиенту предлагают другие похожие варианты.

Если подобную «замануху» проводит застройщик, то схема выглядит немного по-другому. Специально для маркетинговых целей застройщик выставляет несколько квартир по заниженной цене. Такие варианты оказываются забронированными буквально в считанные часы или даже еще до старта рекламной кампании. В общем, вы не сможете купить квартиру по такой цене. Разве что вам очень-очень сильно повезет. Но шансы примерно как в лотерее.

При использовании этой уловки главное — взять клиента в оборот, а дальше дело техники. На рынке недвижимости главный аргумент — цена квартиры. И пока это актуально, маркетологи строительных компаний будут продолжать придумывать способы, как разместить на рекламе минимально возможную цифру для привлечения внимания клиентов.

Заманчивая стоимость квадратного метра

Все застройщики на баннерах указывают стоимость «от». Причём нередко цены «квадрата» сопоставимы со вторичкой. Но это не значит, что вы сможете подобрать квартиру по минимальной цене. На самом деле указанная цена предоставляется на особых условиях, например, будет обязательна оплата в размере 100% от стоимости квартиры. Еще один вариант — указана цена за самую неликвидную недвижимость.

Большие скидки

Большие скидки предоставляемые застройщиками должные вас не обрадовать, а наоборот насторожить. У компаний, крепко стоящих на ногах, скидок больше 10% быть не может. Большее снижение цены можно расценивать как возможный признак скорого банкротства, сообщает realty.mail.ru. Однако всё же и здесь есть исключения.

Максимальные скидки застройщики объявляют, когда им нужно привлечь максимум оборотных средств в определенный период строительства. Например, если нужно оплатить большую часть работ подрядчиков или рассчитаться с банком, девелопер может устроить «распродажу», предлагая квартиры с существенной скидкой.

Слишком низкий процент по ипотеке

У российских банков пока нет дешевой ипотеки. Когда в рекламе вы видите процентную ставку, которая значительно, а то и вдвое-втрое ниже ключевой ставки ЦБ РФ, то наиболее вероятно, что это просто скидка от строительной компании.

Это распространенный инструмент маркетологов рынка недвижимости: обычную скидку (обычно она не превышает 5% от стоимости квартиры) оформляют как некую «материальную помощь» от застройщика покупателю в выплате процентов по кредиту. Для того чтобы прорекламировать это, примерно распределяют на срок и сумму кредита, указывая в рекламе «остаток» процентной ставки, который необходимо будет выплатить покупателю.

В итоге вы заключите с банком договор, в котором будет обычный процент по ипотечному кредиту. А скидкой от застройщика вы могли бы распорядиться и иначе.

Рекламные трюк на рынке загородной недвижимости

Застройщики и риелторы обещают покупателям комфортабельные загородные дома по фантастически низкой цене, которая нередко сопоставима со стоимостью автомобиля среднего класса. Такая перспектива, конечно, привлекает внимание горожан, многие из которых мечтают о собственной загородной резиденции.

Как правило, на рекламных билбордах и баннерах изображены счастливые новоселы на фоне просторных коттеджей посреди зеленых лужаек. Однако на деле нередко выясняется, что заявленная в рекламе цена покрывает лишь стоимость компактного и недолговечного щитового дома, тогда как затраты на землю и инженерные коммуникации учитываются отдельно.