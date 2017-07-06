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В Новокузнецке стало меньше трамваев

СМИ сообщили имя будущего губернатора Кузбасса

Сегодня 11:42
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Iz.ru

В Кремле якобы определились с кандидатурой на пост главы Кузбасса. Об этом сообщает novokuznetsk. su.

По данным издания, в Кремле уже подыскали преемника Тулеева — им станет выходец из «Евраза», действующий мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Он уже начал входить в курс дел и знакомиться с чиновниками Кемеровской администрации. Нового преемника должны представить 12 июля — на последней в сезоне сессии облсовета.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, губернатор Кемеровской области перенёс длительную операцию на позвоночнике, которая проводилась в Германии. После этого, глава региона вернулся в Кемерово для прохождения реабилитации в горбольнице № 3. Однако потом появилась информация, что спецбортом МЧС Амана Тулеева доставили в Москву.

Комментарии 3
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женя
2 0
Надеюсь он умный человек,в тулеевской команде таких не было...
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bhbyf
0 0
Умный в свой карман. При нем зарплату не выдавали на запсибе пол-года и область окончательно развалит, Новокузнецк-то точно
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