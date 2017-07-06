Новокузнечан просят оценить состояние города
Сегодня 12:18
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Администрация Новокузнецка призвала жителей рассказать, каким они хотят видеть город.
На сайте электронных референдумов «Наш Новокузнецк» стартовал новый опрос. Жителям предлагается проголосовать по ключевым параметрам, характеризующим состояние города и ответить на главный вопрос: каким должен стать Новокузнецк в будущем.
Уважаемые горожане! Просим принять активное участие в опросе. Каждый голос будет принят во внимание, — обращаются власти к новокузнечанам.
Проголосовать можно здесь. Опрос продлится до 31 августа 2017 года.
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Плюс пивные точки на каждом угле и вырубка деревьев и зеленых насаждений в пользу асфальта
По данным издания, от ещё действующего губернатора Амана Тулеева в Москве ждут добровольного сложения полномочия. Именно поэтому последнюю перед летними каникулами сессию облсовета перенесли с 5 на 12 июля.
Напомним, сейчас Тулеев находится в Москве на лечении. На публике губернатор последний раз появлялся в конце апреля. По официальным данным, он перенёс операцию в Германии, а после продолжил лечение в Кемерове. Сейчас он восстанавливает свои силы под личным контролем министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой."
Во вторых - Неверова нам сватают после святоликого.
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Правда, после всех вопросов и моих ответов сайт наш.новокузнецк выдал мне ошибку - (500). Видимо Ваш Серега вычислил меня по айпи и заблочил.
Ну во-первых сайт опроса гавкнул "Server Error (500)", мож от того, что я высказался как-то... Да фиг с ним, это показуха.
Во вторых - Неверова нам сватают после святоликого.
А неверов это такой, главный шахтер, который бла бла и забил на своих избирателей.
за свои невыполненые обещания садить надо или как в Корее, расстреливать.