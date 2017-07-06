Администрация Новокузнецка призвала жителей рассказать, каким они хотят видеть город.

На сайте электронных референдумов «Наш Новокузнецк» стартовал новый опрос. Жителям предлагается проголосовать по ключевым параметрам, характеризующим состояние города и ответить на главный вопрос: каким должен стать Новокузнецк в будущем.

Уважаемые горожане! Просим принять активное участие в опросе. Каждый голос будет принят во внимание, — обращаются власти к новокузнечанам.

Проголосовать можно здесь. Опрос продлится до 31 августа 2017 года.