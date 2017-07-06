Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новокузнецке стало меньше трамваев

Новокузнечан просят оценить состояние города

Сегодня 12:18
485
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
sibgenco.ru.

Администрация Новокузнецка призвала жителей рассказать, каким они хотят видеть город.

На сайте электронных референдумов «Наш Новокузнецк» стартовал новый опрос. Жителям предлагается проголосовать по ключевым параметрам, характеризующим состояние города и ответить на главный вопрос: каким должен стать Новокузнецк в будущем.

Уважаемые горожане! Просим принять активное участие в опросе. Каждый голос будет принят во внимание, — обращаются власти к новокузнечанам.

Проголосовать можно здесь. Опрос продлится до 31 августа 2017 года.

Комментарии 11
Добавить комментарий
аватар
Сталин
10 2
без профессионального спорта -КХЛ и Футбола город выглядит убого.

Плюс пивные точки на каждом угле и вырубка деревьев и зеленых насаждений в пользу асфальта
ответить
аватар
Мдаа
5 3
Видно, что в городе пытаются что то делать, но все это как то не профессионально, неуклюже...
ответить
аватар
((
9 0
Почему-то ВГ уже который день обходит важную проблему. "Как сообщает информационный портал Тайга.инфо, в Кремле уже подыскали преемника Тулеева – им станет выходец из «Евраза», действующий мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Накануне мы рассказали о его биографии. Он уже начал входить в курс дел и знакомиться с чиновниками Кемеровской администрации. Нового преемника должны представить 12 июля – на последней в сезоне сессии облсовета.
По данным издания, от ещё действующего губернатора Амана Тулеева в Москве ждут добровольного сложения полномочия. Именно поэтому последнюю перед летними каникулами сессию облсовета перенесли с 5 на 12 июля.
Напомним, сейчас Тулеев находится в Москве на лечении. На публике губернатор последний раз появлялся в конце апреля. По официальным данным, он перенёс операцию в Германии, а после продолжил лечение в Кемерове. Сейчас он восстанавливает свои силы под личным контролем министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой."
ответить
аватар
-=mAx=- 1129
2 3
Ну во-первых сайт опроса гавкнул "Server Error (500)", мож от того, что я высказался как-то... Да фиг с ним, это показуха.
Во вторых - Неверова нам сватают после святоликого.
ответить
аватар
простите, жители Кузни
3 0
проголосовал на сайте опроса, хоть и не являюсь жителем сего славного града, ибо люблю этот город. Город хорошего и плохого, город контрастов. Из этого города уехали на ПМЖ в Питер ближайшие родственники, значит я должен ненавидеть Кузню, но у меня в Новокузнецке старинные друзья, значит я люблю этот город, где столько мест, связанных с воспоминаниями.
---------------------------
Правда, после всех вопросов и моих ответов сайт наш.новокузнецк выдал мне ошибку - (500). Видимо Ваш Серега вычислил меня по айпи и заблочил.

ответить
аватар
1
4 0
-=mAx=-:
Ну во-первых сайт опроса гавкнул "Server Error (500)", мож от того, что я высказался как-то... Да фиг с ним, это показуха.
Во вторых - Неверова нам сватают после святоликого.
Сайт работает. Ответил на вопросы. Больше всего не нравится людям экология.
А неверов это такой, главный шахтер, который бла бла и забил на своих избирателей.
за свои невыполненые обещания садить надо или как в Корее, расстреливать.
ответить
аватар
сова
2 1
Вчера была на приёме у председателя народных депутатов, О.А.Масюкова. Там сидел ещё взрослый дядя, не знаю кто это был. При разговоре про медицину, то мужчина согласился: "да-да медицина у нас в городе очень плохая. Мне когда было плохо, чуть не умер у наших врачей, меня на рео-мобиле в Кемерово увезли срочно и выжил". Ну так в чём дело, почему она плохая у нас? Давайте работать в этом направлении чтобы изменить что либо. Но, Масюков твёрдо заявлял, что, у него нет ни каких полномочий для решения моего вопроса. Так зачем они называются НАРОДНЫМИ, если нет полномочий по защите прав того самого народа??? А ведь ехала к 9-ти утра в город с Запсиба. Тратила деньги на маршрутку туда и обратно. И что в итоге ...........? Как-то не очень хорошо!
ответить
аватар
Венz
0 0
Что то я недопонял, мы кого большинством голосов выбрали, Носова или Неверова?
ответить
аватар
1
0 0
Что то я недопонял, мы кого большинством голосов выбрали, Носова или Неверова?
А нас никто не спросит.
ответить
аватар
марина
1 0
СДЕЛАТЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО АБУШКИ ВЫРУБИТЬ ВСЮ ЗЕЛЕНЬ , ОЧИСТИТЬ ПЛИТЫ, УГЛУБИТЬ РУСЛО, ОСВЕЩЕНИЕ, ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ И БУДЕТ ГОРОД САД
ответить
аватар
Тимур (без команды)
0 0
СДЕЛАТЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО АБУШКИ ВЫРУБИТЬ ВСЮ ЗЕЛЕНЬ , ОЧИСТИТЬ ПЛИТЫ, УГЛУБИТЬ РУСЛО, ОСВЕЩЕНИЕ, ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ И БУДЕТ ГОРОД САД
Вы туда что кольцо с бриллиантом уронили, думаете найдут?
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ