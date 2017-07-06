Хозяина торгового центра «Славянский» в Кемерове оштрафовали за незаконную реконструкцию здания.

Так, по данным материалов дела, компания ООО «Эксмебель» после обрушения торгового центра решила восстановить объект. Однако суд запретил это делать. Теперь фирму оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Напомним, 14 июля около 14 часов произошло обрушение кровли торгового центра «Славянский», расположенного на Кузнецком проспекте. В результате обрушения пострадали 4 человека.