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Недвижимость и строительство

В Кемерове рухнул торговый центр: хозяин заплатит штраф за рекострукцию

Сегодня 12:39
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Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ГУ МЧС по Кемеровской области

Хозяина торгового центра «Славянский» в Кемерове оштрафовали за незаконную реконструкцию здания.

Так, по данным материалов дела, компания ООО «Эксмебель» после обрушения торгового центра решила восстановить объект. Однако суд запретил это делать. Теперь фирму оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Напомним, 14 июля около 14 часов произошло обрушение кровли торгового центра «Славянский», расположенного на Кузнецком проспекте. В результате обрушения пострадали 4 человека.

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