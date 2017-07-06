Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новокузнецке стало меньше трамваев

В Новокузнецке поселятся уникальные растения

Сегодня 13:23
246
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
womanisv.ru

Сейчас для них готовят специальную альпийскую горку.

Новые растения получат прописку в Учебном ботаническом саду, который работает при НФИ КемГУ, сообщает novokuznetsk.su.

Здесь высадят, в частности, очиток и астру альпийскую. Они растут в Горной Шории и в Кузнецком Алатау. На равнине эти представители флоры не живут, уточняет ТВН.

Поэтому специально для новых обитателей в ботаническом саду оборудуют разноуровневую альпийскую горку. Самая высокая отметка будет находиться на уровне трёх метров. Работы планируется завершить к следующему году.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ