В Новокузнецке поселятся уникальные растения
Сегодня 13:23
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Сейчас для них готовят специальную альпийскую горку.
Новые растения получат прописку в Учебном ботаническом саду, который работает при НФИ КемГУ, сообщает novokuznetsk.su.
Здесь высадят, в частности, очиток и астру альпийскую. Они растут в Горной Шории и в Кузнецком Алатау. На равнине эти представители флоры не живут, уточняет ТВН.
Поэтому специально для новых обитателей в ботаническом саду оборудуют разноуровневую альпийскую горку. Самая высокая отметка будет находиться на уровне трёх метров. Работы планируется завершить к следующему году.
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