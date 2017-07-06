Сейчас для них готовят специальную альпийскую горку.

Новые растения получат прописку в Учебном ботаническом саду, который работает при НФИ КемГУ, сообщает novokuznetsk.su.

Здесь высадят, в частности, очиток и астру альпийскую. Они растут в Горной Шории и в Кузнецком Алатау. На равнине эти представители флоры не живут, уточняет ТВН.

Поэтому специально для новых обитателей в ботаническом саду оборудуют разноуровневую альпийскую горку. Самая высокая отметка будет находиться на уровне трёх метров. Работы планируется завершить к следующему году.