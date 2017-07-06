Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новокузнецке стало меньше трамваев

Жена чиновника из администрации Тулеева обвинила соседей в её избиении

Сегодня 14:08
46
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Mos.news

Дело об обвинении в избиении соседей высокопоставленным чиновником набирает обороты.

Жена экс-главы департамента промышленности Сергея Карпунькина подала встречный иск против соседей. Якобы они её избили. А на заседание суда Сергей Карпунькин не явился.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в конце июня Сергей Карпунькин оказался в центре громкого скандала. Он и его супруга избили соседей по дачному участку в СНТ «Рябинка».

По данному факту возбуждены два уголовных дела по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», а также составлены административные протоколы о побоях. Позже чиновник был уволен из администрации Кемеровской области.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ