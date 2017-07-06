Дело об обвинении в избиении соседей высокопоставленным чиновником набирает обороты.

Жена экс-главы департамента промышленности Сергея Карпунькина подала встречный иск против соседей. Якобы они её избили. А на заседание суда Сергей Карпунькин не явился.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в конце июня Сергей Карпунькин оказался в центре громкого скандала. Он и его супруга избили соседей по дачному участку в СНТ «Рябинка».

По данному факту возбуждены два уголовных дела по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», а также составлены административные протоколы о побоях. Позже чиновник был уволен из администрации Кемеровской области.