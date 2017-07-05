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В Новокузнецке стало меньше трамваев

Названы самые популярные туристические города России

Сегодня 14:41
520
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
saimaatravel.fi

Аналитики рассказали, какие российские города чаще других привлекают путешественников.

В тройку лидеров по итогам первого полугодия 2017 года вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи. Далее следуют Казань, Калининград, Нижний Новгород, Краснодар. Закрывают десятку Ярославль, Кисловодск и Вологда. Рейтинг составили специалисты агентства «ТурСтат», сообщает «Российская газета».

Отмечается, что в среднем туристы тратили на проживание 3,2 тысячи рублей в сутки и останавливались на три ночи.

По данным «ТурСтат», самым дорогим городом стал Сочи. Там сутки проживания обходились туристам в 3,7 тысячи рублей. Самым дешёвым оказался Нижний Новгород, где размещение стоило 2,6 тысячи рублей.

Комментарии 2
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z
5 1
Бред. 3,2 тысячи в день это 4 дня в турции с 5-ю звездочками.
В среднем снять дом на 1-2 человек, без доп услуг на юге от 700 -1000 рублей, остальное от лукавого либо за чужой наворованный счет.
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Митрич
0 2
Бред. 3,2 тысячи в день это 4 дня в турции с 5-ю звездочками.
В среднем снять дом на 1-2 человек, без доп услуг на юге от 700 -1000 рублей, остальное от лукавого либо за чужой наворованный счет.
А включить мозги и догадаться что официальная статистика не рассматривает данные от "дикого" туризма? Подразумевается официальная трата денег туристами, т.е. в кемпингах, гостиницах и т.д. а вовсе не у частников в домах "без удобств"? Или поскольку тут "чиговноежиков" приплести некуда, то и логика хромает, правда, зет? :-)))
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