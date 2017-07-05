Аналитики рассказали, какие российские города чаще других привлекают путешественников.

В тройку лидеров по итогам первого полугодия 2017 года вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи. Далее следуют Казань, Калининград, Нижний Новгород, Краснодар. Закрывают десятку Ярославль, Кисловодск и Вологда. Рейтинг составили специалисты агентства «ТурСтат», сообщает «Российская газета».

Отмечается, что в среднем туристы тратили на проживание 3,2 тысячи рублей в сутки и останавливались на три ночи.

По данным «ТурСтат», самым дорогим городом стал Сочи. Там сутки проживания обходились туристам в 3,7 тысячи рублей. Самым дешёвым оказался Нижний Новгород, где размещение стоило 2,6 тысячи рублей.