Аналитики рассказали, какие российские города чаще других привлекают путешественников.
В тройку лидеров по итогам первого полугодия 2017 года вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи. Далее следуют Казань, Калининград, Нижний Новгород, Краснодар. Закрывают десятку Ярославль, Кисловодск и Вологда. Рейтинг составили специалисты агентства «ТурСтат», сообщает «Российская газета».
Отмечается, что в среднем туристы тратили на проживание 3,2 тысячи рублей в сутки и останавливались на три ночи.
По данным «ТурСтат», самым дорогим городом стал Сочи. Там сутки проживания обходились туристам в 3,7 тысячи рублей. Самым дешёвым оказался Нижний Новгород, где размещение стоило 2,6 тысячи рублей.
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В среднем снять дом на 1-2 человек, без доп услуг на юге от 700 -1000 рублей, остальное от лукавого либо за чужой наворованный счет.