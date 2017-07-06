В ближайшие дни погода в Кемеровской области будет переменчивой.

В пятницу, 7 июля, в отдельных районах пройдут дожди, грозы. Днём температура составит +18…+23 градуса, по югу до +27. Ночью столбик термометра опустится до +8…+13 градусов, сообщается на сайте Кемеровского гидрометцентра.

В субботу, 8 июля, днём воздух прогреется до +19…+24, по югу до +27 градусов. Западный порывистый ветер будет дуть со скоростью 11−16 метров в секунду. Также ожидаются дожди, грозы. Ночью похолодает до +10 градусов.

В воскресенье, 9 июля, днём синоптики прогнозируют 21…26 градусов тепла. Будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 9…14 градусов со знаком «плюс». Местами пройдут небольшие дожди.

В понедельник, 10 июля, днём ожидается +22…+27, ночью +11…+16 градусов. В отдельных районах возможны дожди и грозы.