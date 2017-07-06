Миллионы рублей потратят на ремонт детских садов и школ Кемерова
Сегодня 15:17
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В Кемерове запланированы масштабные ремонтные работы в учебных учреждениях.
На подготовку школ к новому учебному году власти направили 116 миллионов рублей. В нескольких школах предусмотрена замена оконных блоков, на 11 зданиях появятся новые кровли, в двух десятках школ отремонтируют системы отопления. В 4 детских садах города откроются новые группы.
Всего в городе находится около 450 зданий социальной сферы. Ремонтные работы будут проведены на 308 объектах.
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