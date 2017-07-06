В Кемерове запланированы масштабные ремонтные работы в учебных учреждениях.

На подготовку школ к новому учебному году власти направили 116 миллионов рублей. В нескольких школах предусмотрена замена оконных блоков, на 11 зданиях появятся новые кровли, в двух десятках школ отремонтируют системы отопления. В 4 детских садах города откроются новые группы.

Всего в городе находится около 450 зданий социальной сферы. Ремонтные работы будут проведены на 308 объектах.