В Новокузнецке стало больше павильонов компании «Сибирские блины».
Новая блинная заработала на пересечении улиц Орджоникидзе и Пирогова.
Мы открылись аккурат к нашему празднику — 12 июля компания празднует свой день рождения. Техническое открытие прошло ещё вчера, а сегодня работаем первый день официально. Народ идёт охотно, даже не ожидала такого ажиотажа. Для покупателей будем проводить различные акции на комплексные обеды, — рассказала novokuznetsk.su представитель компании.
Новая блинная стала в Новокузнецке третьей по счёту. Два павильона томской сети «Сибирские блины» уже работают на Советской площади и в районе Кондомского шоссе.
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