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В Новокузнецке стало меньше трамваев

В Новокузнецке открылась новая блинная

Сегодня 15:42
674
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novokuznetsk.su, ВашГород.ру

В Новокузнецке стало больше павильонов компании «Сибирские блины».

Новая блинная заработала на пересечении улиц Орджоникидзе и Пирогова.

Мы открылись аккурат к нашему празднику — 12 июля компания празднует свой день рождения. Техническое открытие прошло ещё вчера, а сегодня работаем первый день официально. Народ идёт охотно, даже не ожидала такого ажиотажа. Для покупателей будем проводить различные акции на комплексные обеды, — рассказала novokuznetsk.su представитель компании.

Новая блинная стала в Новокузнецке третьей по счёту. Два павильона томской сети «Сибирские блины» уже работают на Советской площади и в районе Кондомского шоссе.

Комментарии 8
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читатель
3 5
Цены для этих блинчиков вполне норм, они и вкусные и сытные, в поездках не раз выручали, и всегда было жаль , что их нет у нас в городе. Ну а теперь и у нас они появились.
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Ксюша
3 4
А че цены такие конские?
Зато вкусно!
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Весельчак
4 7
А че цены такие конские?
Конские??!!!! За здоровенные и очень вкусные блины вполне разумная цена! Вам, друг мой, в ближайшую беляшную советую пройти))))))) Вот там вам и цены и сервис и качество!
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Митрич
0 0
Конские??!!!! За здоровенные и очень вкусные блины вполне разумная цена! Вам, друг мой, в ближайшую беляшную советую пройти))))))) Вот там вам и цены и сервис и качество!
А, ну если так, тогда ладно, попробую... Просто по фото сложно судить о размерах. :-))))
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Ретт Батлер
0 0
А почему компания томская? Они и в Кемерово есть и по всей Кемеровской области. Начинали просто в Томске.
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Сосед
0 0
А, ну если так, тогда ладно, попробую... Просто по фото сложно судить о размерах. :-))))
Там даже блинные бургеры есть, я в Кузнецке на Советской площади брал. Понравились, вкусно, сытно и объемно.
Цену оправдали.
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)
2 0
Конские??!!!! За здоровенные и очень вкусные блины вполне разумная цена! Вам, друг мой, в ближайшую беляшную советую пройти))))))) Вот там вам и цены и сервис и качество!
Чем блинная забегаловка отличается от беляшной?-)
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