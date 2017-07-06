В Новокузнецке стало больше павильонов компании «Сибирские блины».

Новая блинная заработала на пересечении улиц Орджоникидзе и Пирогова.

Мы открылись аккурат к нашему празднику — 12 июля компания празднует свой день рождения. Техническое открытие прошло ещё вчера, а сегодня работаем первый день официально. Народ идёт охотно, даже не ожидала такого ажиотажа. Для покупателей будем проводить различные акции на комплексные обеды, — рассказала novokuznetsk.su представитель компании.

Новая блинная стала в Новокузнецке третьей по счёту. Два павильона томской сети «Сибирские блины» уже работают на Советской площади и в районе Кондомского шоссе.