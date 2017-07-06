Стоимость новой опции составляет 4 рубля в день.

Она обеспечивает безлимитный доступ к социальным сетям и мессенджерам. О запуске опции «Всети» объявила компания МТС, сообщает cnews.ru.

Опция охватывает социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники», фейсбук, инстаграм и твиттер.

Также она обеспечивает безлимитный доступ к мессенджерам: ватсап, вайбер, скайп, снапчат, ФБ мессенджер, Там-Там и МТС Connect. Кроме того, опция охватывает приложение для онлайн-трансляций ОК Live и сайт для онлайн-трансляций компьютерных игр Twitch.

При подключении опции трафик на вышеназванные сервисы становится нетарифицируемым как на смартфоне, так и на подключенных устройствах (планшет, ноутбук). Стоимость новой опции составляет 4 рубля в день. Для пользователей обновленных тарифов «Smart безлимитище» и «Smart+» опция подключается бесплатно.