На рынке российской недвижимости проявляется новый тренд, не радующий ни банкиров, ни застройщиков, ни риелторов.

Западная мода «на свободу» уже докатилась до России. Значительная часть молодых людей предпочитает жить на съемных квартирах и в принципе не хочет покупать недвижимость в обозримом будущем. Другие идут ещё дальше и вместо квартир приобретают дома на колёсах или строят собственные «tiny house».

Чтобы стать более свободными, некоторые перебираются в — крошечные мобильные постройки. В построенный собственными руками tiny house Саша Зурбаганский вместе с женой переехал в 2014 году, сообщает dom.lenta.ru.

Tiny houses — это крошечные дома, как правило, установленные на колеса. От обыкновенных и уже давно привычных рекреационных трейлеров на колесах они отличаются своей идеологией: такие домики адаптированы для постоянного проживания. Теплые стены, экологичные материалы, современные удобства обеспечивают должный уровень комфорта.

Данная философия идёт вразрез с общепринятыми ценностями, так как предполагает отказ не только от капитального жилья, но и от синдрома потребительства. Сознание современного человека устроено таким образом, что ему многого хочется, и чем больше он получает, тем больше он хочет, считает Саша Зурбаганский.

Площадь домика Саши составляет 14 квадратных метров: первый этаж — 10 квадратных метров, второй — четыре. Высота дома — около четырех метров, вес — три тонны. Внутри есть все необходимое для жизни: душ и туалет, холодильник, газовая плита и электричество.

«Зимой у нас очень тепло: пользуемся шведской буржуйкой, топим дом дровами. Например, этой зимой, когда температура на улице опускалась до минус 30, внутри было плюс 25. Интернет используем мобильный (роутер с сим-картой, раздающий Wi-Fi) — можем смотреть кино в интернете, отправлять и получать почту… В общем, все как обычно», — рассказывает Саша.

Крошечный дом построен на прицепе для машины. Более того, по словам Зурбаганского, иметь такой домик экономически целесообразнее: отсутствуют налоги на недвижимость, да и жить можно где угодно: летом — у моря, а зимой — в пригороде Москвы или любого другого города.