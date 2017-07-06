Целебное лакомство будет поддерживать микрофлору в кишечнике и способствовать снижению веса.

Рецептуру функционального зефира разрабатывают учёные из Иркутского национального исследовательского технического университета. Они предлагают смешивать яблочное пюре, пробиотик «А» и пребиотик — арабиногалактан из сибирской лиственницы, сообщается на сайте учреждения.

Яблочное пюре специалисты вырабатывали из яблок сорта «Американка», которые очищали от кожицы, измельчали и уваривали с небольшим количеством воды до густой кашицы. Сахарный сироп был получен путём уваривания в ёмкости смеси агар-агара (пектина), сахара и воды.

Приготовление зефирной массы проводили следующим образом: в ёмкость вносили яблочное пюре с температурой 4 градуса, охлаждённые до 4 градусов белки и взбивали миксером в течение трёх минут. Затем добавляли сироп агар-агара (пектина) с сахаром температурой 90 градусов и продолжали взбивание до образования густой пены.

Зефирную массу формовали методом отсадки на противни и высушивали в течение суток при комнатной температуре.

Органолептический анализ показал, что внесение охлаждённых свежих белков даёт хорошую пористость, а добавление ванильного сахара — приятный ванильный аромат. Отмечается, что анализ качества зефира на агар-агаре соответствует ГОСТу.

Когда начнут выпускать целебный зефир в промышленных масштабах, не сообщается.