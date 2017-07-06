Сегодня взрыв на подстанции «Восточная» оставил без света несколько районов Томска.

По данным регионального ГУ МЧС, на место было направлено три пожарных расчёта.

По информации МЭС Сибири, причиной нарушения электроснабжения стало отключение двух секций шин на подстанции. Происшествие оставило без света несколько районов Томска, но уже примерно через полтора часа электроснабжение было восстановлено полностью.

Причины происшествия устанавливаются.

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