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В Новокузнецке стало меньше трамваев

Путин уволил главу МВД Кузбасса и его заместителя

06 июля 22:10
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
j.sibdepo.ru

Начальник ГУ МВД по Кемеровской области Юрий Ларионов и его заместитель Владимир Шепель отправлены в отставку.

Указ об освобождении их от должности подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

О причинах увольнения не сообщается.

Как ранее писал ВашГород.ру, в мае глава государства наградил Юрия Ларионова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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