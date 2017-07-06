Путин уволил главу МВД Кузбасса и его заместителя
06 июля 22:10
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Начальник ГУ МВД по Кемеровской области Юрий Ларионов и его заместитель Владимир Шепель отправлены в отставку.
Указ об освобождении их от должности подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
О причинах увольнения не сообщается.
Как ранее писал ВашГород.ру, в мае глава государства наградил Юрия Ларионова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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