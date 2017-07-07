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На Заводском шоссе в Новокузнецке закрыли движение

Сегодня 07:10
1101
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
rus.kiziltan.ru

Троллейбусы не будут ходить по Заводскому шоссе ориентировочно 10 дней.

С 6 июля рабочие приступили к асфальтированию проезжей части шоссе.

На время ремонтных ремонт движение троллейбусов будет организованно следующим образом:

  • троллейбус № 1 по временному маршруту «пр. Октябрьский — Рембыттехника»;
  • троллейбус № 5 по временному маршруту «Левый берег — Рембыттехника».

Движение будет закрыто ориентировочно до 16 июля. Однако сроки могут измениться в связи с погодными условиями или досрочным окончанием работ, отметили в пресс-службе городской администрации.

Комментарии 3
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1 0
Шоссе Заводское это где?
На Запсиб.
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КоляYeti 13668
5 0
Значит в тамошней "бутылке" пробка будет еще больше, в связи с ремонтом...
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