Троллейбусы не будут ходить по Заводскому шоссе ориентировочно 10 дней.

С 6 июля рабочие приступили к асфальтированию проезжей части шоссе.

На время ремонтных ремонт движение троллейбусов будет организованно следующим образом:

троллейбус № 1 по временному маршруту «пр. Октябрьский — Рембыттехника»;

троллейбус № 5 по временному маршруту «Левый берег — Рембыттехника».

Движение будет закрыто ориентировочно до 16 июля. Однако сроки могут измениться в связи с погодными условиями или досрочным окончанием работ, отметили в пресс-службе городской администрации.