На Заводском шоссе в Новокузнецке закрыли движение
Сегодня 07:10
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Троллейбусы не будут ходить по Заводскому шоссе ориентировочно 10 дней.
С 6 июля рабочие приступили к асфальтированию проезжей части шоссе.
На время ремонтных ремонт движение троллейбусов будет организованно следующим образом:
Движение будет закрыто ориентировочно до 16 июля. Однако сроки могут измениться в связи с погодными условиями или досрочным окончанием работ, отметили в пресс-службе городской администрации.
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