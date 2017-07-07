Снимок спортивного костюма озадачил пользователей интернета.
Фото опубликовала жительница английского города Ноттингем Рейчел Стюарт. Она поинтересовалась, какие цвета видят на нём пользователи. Мнения разделились. Одни считают, что спортивный топ и шорты серо-голубого цвета, другие настаивают на розовом и белом, пишет Лайф.ру.
По словам профессора офтальмологии на факультете медицины в Университете Саутгемптона Эндрю Лотери, восприятие цветов у людей может отличаться из-за освещения, гаджета, на котором изображение просматривается, и даже возраста и пола человека. Он отметил, что у всех людей разные комбинации генов, которые и создают чувство цвета: красного, зелёного и синего. Поскольку эти гены находятся в Х-хромосоме, то женщины, как правило, видят больше цветовых вариаций.
Ранее ВашГород.ру писал о споре, разгоревшемся в Сети из-за цвета платья. Одни видели на фотоснимке платье чёрно-белым, другие бело-золотым.
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