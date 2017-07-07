Наступили долгожданные выходные, и я, Андрей Никатов, снова подобрал для читателей пять идей досуга.

Погода нас не радует, но тем менее, мы найдём чем заняться. Например,

1. Пообливаться водой

Помните, как в детстве на Иван Купала мы устраивали водные сражения во дворе? В ход шли бутылки с дырками, вёдра, самые предприимчивые подключали шланги… Есть шанс вспомнить те счастливые годы на «Водной битве» в «Топольниках» — она состоится уже сегодня. А если обливаться не хотите, то сходите на опен-эйр в Водном. Гостям обещают хорошую музыку, конкурс мокрых маек и многое другое.

2. Поделиться книгами

Наверняка у вас есть пара-тройка книг, которые вроде и не нужны, а отдать некому. Не будьте Плюшкиными и отнесите их в холодильник для буккроссинга. И книгочеям польза, и вы место в квартире освободите.

3. Придумать своё мероприятие

Прошёл День города. Наверняка у вас есть идеи или предложения, что можно было бы добавить в программу. До 400-летия ещё целый год, так что у вас все шансы придумать своё оригинальное мероприятие. А не хотите, так подскажите нашей читательнице, каких творческих площадок не хватает городу.

4. Позаботиться о рационе

От питания зависит очень многое. Учёные постоянно открывают новые полезные свойства различной еды — горького шоколада или продуктов из средиземноморской диеты, например. Картошку фри, наоборот, признали вредной. А ещё ВашГород.ру рассказывал, как отличить хорошую «молочку» от суррогата. В общем, выходные — хороший шанс пересмотреть свой рацион и добавить в него что-то полезное!

5. Посмотреть новый телеканал

ВашГород.ру регулярно рассказывает читателям новые открытия в области заботы о здоровье. Если вам недостаточно, посмотрите первый медицинский телеканал «Доктор» — его вот недавно запустили.

Хороших выходных!