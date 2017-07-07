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Российским выпускникам предрекли массовую безработицу

Сегодня 07:40
828
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
careerist.ru

Каждый десятый выпускник российского вуза может пополнить ряды безработных.

Об этом говорится в докладе аналитического центра при правительстве РФ о сфере образования.

В условиях переизбытка выпускников вузов на рынке труда и при сохранении спроса работодателей на трудовые ресурсы с высшим образованием (при избыточной квалификации) около 10% из данной группы рискуют пополнить ряды безработных, — приводит РИА Новости цитату из доклада.

В то же время выпускников со средним специальным образованием на рынке труда не хватает, отмечают авторы исследования.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, в каких специалистах нуждаются организации и предприятия Кузбасса, а также о самых востребованных вакансиях в Новокузнецке.

Комментарии 4
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местный-2
8 0
Закройте аналитический центр и докладов таких не будет.Ну а если есть желание(у правительства) найти работу выпускникам??? да нет,дальше можно не продолжать,о чем это я,о каком желании говорю.
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Читатель
14 0
Потому что взрослые люди допускают ошибки в системе. Сначала в школе внушают, что если не будешь учиться на 4 и 5 - не видать тебе института и пойдет пахать физически - фу, фу, фу...
Поступишь в институт - тебе внушают, что у тебя же ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ, внушают, что ты чуть ли не Бог. Взрослые люди, сами работают, нет бы правду говорить студентам, что это образование не даст вам з/п больше, чем у рабочих. Скорее даже наоборот, за редким исключением, конечно
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Венz
5 0
Нужна переориентация образования молодёжи.
Нужны квалифицированные профессионалы владеющие рабочими специальностями, желательно несколькими. Тогда шанс устроиться в жизни резко вырастет.
Нужна коррекция учебных программ, возврат производственного обучения, овладения трудовыми навыками.
А благодаря установкам с верху наших педагогов в школах, гимназиях, лицеях несёт по инерции 20-летней давности, и они ломают судьбы молодёжи, когда с детских лет трындят им о необходимости высшего образования и гарантированных высоких заработков и успешной карьеры.
Если у человека имеются задатки бизнесмена, чиновника, ИТР и т.д., то сегодня выучиться можно и позже, это не проблема.
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Екарный бабай
1 0
Просто выпускают много непонятных специалистов,типа менеджер и тому подобное. Понятно что они не кому не нужны.
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