Каждый десятый выпускник российского вуза может пополнить ряды безработных.

Об этом говорится в докладе аналитического центра при правительстве РФ о сфере образования.

В условиях переизбытка выпускников вузов на рынке труда и при сохранении спроса работодателей на трудовые ресурсы с высшим образованием (при избыточной квалификации) около 10% из данной группы рискуют пополнить ряды безработных, — приводит РИА Новости цитату из доклада.

В то же время выпускников со средним специальным образованием на рынке труда не хватает, отмечают авторы исследования.

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