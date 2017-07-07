Стало известно, сколько кузбассовцев поженятся в День семьи, любви и верности
Сегодня 07:20
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Сотни кузбасских пар зарегистрируют брак в праздничные дни, приуроченные к Дню семьи, любви и верности.
7 и 8 июля в Кузбассе появится 735 новых семей.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, 381 пара поженится 7 июля, 354 пары — 8 июля.
По сложившейся традиции в городах и районах с 7 по 9 июля пройдут чествования супругов-юбиляров. Также будут организованы концерты, экскурсии и выставки, молебны в честь святых князя Петра и княгини Февронии Муромских.
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