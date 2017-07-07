Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск: Карта выходных с 7 по 9 июля

Стало известно, сколько кузбассовцев поженятся в День семьи, любви и верности

Сегодня 07:20
490
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
imageglobe.ru

Сотни кузбасских пар зарегистрируют брак в праздничные дни, приуроченные к Дню семьи, любви и верности.

7 и 8 июля в Кузбассе появится 735 новых семей.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, 381 пара поженится 7 июля, 354 пары — 8 июля.

По сложившейся традиции в городах и районах с 7 по 9 июля пройдут чествования супругов-юбиляров. Также будут организованы концерты, экскурсии и выставки, молебны в честь святых князя Петра и княгини Февронии Муромских.

Комментарии 1
Добавить комментарий
аватар
бревно Ленина
5 0
Пора учредить День эгоизма, злобы и ненависти. Это будет праздник каждый день.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ