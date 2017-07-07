В канун Дня семьи, любви и верности ВашГород.ру обсудил с семейным психологом из Новокузнецка Ириной Крюковой популярные вопросы о браке.

Семья — это когда мы всё делаем вместе, или всё же должно быть личное пространство?

Даже самые тёплые и близкие отношения не могут утолить жажду в личном пространстве. В совместной жизни мы ищем уединения и глоток свободного воздуха, но зачастую происходит обратное. Боясь обидеть любимого человека, мы пытаемся стерпеть, не считая это проблемой. Однако в дальнейшем недовольство нарастает и может вылиться в серьёзный конфликт.

Здоровые отношения всегда предполагают возможность каждого партнёра заниматься любимыми делами и проводить некоторое время без супруга. У вас не может быть всё общее только потому, что вы любите друг друга. Любить — значит, понимать и уважать как человека, так и его интересы. А постоянный контроль и ограничения убивают в отношениях самое ценное — трепетное восхищение друг другом, которое возможно лишь при сохранении личного пространства.

Вступая в брак, мы нередко надеемся, что можем изменить человека, его черты, которые нам не нравятся. Насколько это оправданно?

Когда человек решается на брак, он принимает другого таким, какой он есть. А не пытались ли вы поискать свои недостатки, что-то поменять в себе? Если вы пытаетесь в партнёре что-то менять, и вас это мучает — поговорите с ним об это, попытайтесь поработать со специалистом (психологом), поищите причину таких перемен. А если не любите и понимаете, что бы он или она ни делал, а вас это не устраивает, лучше отпустить человека.

Бывает, что бурные чувства между партнёрами ослабевают, им на замену приходит привычка. Нужно ли с этим бороться?

Говорят, что в каждой паре любовь переживает две фазы — любовь без привычки и привычку любить. Разберёмся, как отличить одно от другого.

Первые встречи, первые свидания, поцелуй, первый совместный Новый год. Симпатия переходит в чувство влюблённости, и, вот она — любовь! Это чувство основано на сексуальном влечении, благодарности, жалости и так далее — у каждого своё. Вас тянет друг к другу, бабочки порхают в животе, мысли о партнёре не дают покоя…

Привычка любить

Психологи утверждают, что любовь живет от 4 месяцев до 4 лет. Но очень часто на смену влюблённости приходит взаимная нежность и уважение. Ваше чувство настоялось и стало выдержанным, как хорошее вино — так появляется привычка любить. Вы вместе преодолели не один десяток бытовых проблем, ссор и разногласий. Ваша любовь стала более спокойной, но от этого вы ничего не потеряли: чувство лишь окрепло.

Привычка без любви

Иногда случается, что любовь не проходит испытание временем — побеждают быт, разногласия и споры. Вы продолжаете оставаться вместе, потому что привыкли друг к другу. Но, кроме этого, вас давно ничего не связывает. Вот несколько тревожных признаков, которые говорят, что любовь собралась вас покинуть:

Отсутствие совместных тем для разговора.

Каждый всё больше думает только о себе.

На разных полюсах. Любимые фильмы, любимые места, совместные праздники… А что уж говорить о романтическом ужине?! Круг общих интересов замкнулся на решении всё тех же бытовых проблем.

Угасание физической страсти.

Что делать

Если вы проживаете любовь без привычки, пытайтесь сохранить те светлые чувства, которые есть у вас сейчас и представлять ваше общее светлое будущее. Тем, у кого появилась привычка любить, могу посоветовать только радоваться тому, что вы имеете.

А когда вы поняли, что привычка преодолела любовь, решите для себя, есть ли будущее у ваших отношений. Если и вы, и ваш партнёр ответите отрицательно, возможно, стоит расстаться и начать заново. Если же вы вместе решили сохранить отношения, смело меняйте свою жизнь: всспомните юность вашей любви, страсть, жажду друг друга. Поменяйте жильё, работу, найдите совместные интересы.

Некоторые женщины считают, что в браке должны проявлять «мудрость», мирясь с изменами и откровенно недостойным поведением супруга, считая, что сами его на это спровоцировали. А поможет ли это?

Не мир виноват в том, что вы держитесь за того, кто вам изменяет. Конечно, иногда причина измены в одном из партнёров (мало внимания, поддержки и других составляющих). Предлагаю подумать над цитатой:

Цель боли в том, чтобы подтолкнуть нас к действиям, а не в том, чтобы заставить нас страдать. Тони Роббинс

Если вы пытались долгое время работать над отношениями, посетили специалиста (психолога) и видите, что вы изменились сами, работали над отношениями, а партнёр продолжает относиться к вам без уважения, не понимает, унижает, тогда задумайтесь.

Люди сами себе устраивают проблемы — никто не заставляет их выбирать скучные профессии, жениться не на тех людях или покупать неудобные туфли.

По-вашему, способно ли появление ребёнка спасти разваливающийся брак?

Пытаться сохранить брак с помощью детей — заблуждение женщин. Если мужчину удерживать ребёнком, вы обрекаете себя на постоянные ссоры, разногласия и так далее. Если мужчина любит, он в любом случае будет с женщиной. Дети в таких семьях растут счастливыми и здоровыми. А если женщина пытается привязать мужчину ребёнком, тогда она потом чувствует себя одинокой и, ненужной, а малыш — несчастным.

Уважаемые женщины, не ищите недостатки в своих мужчинах, а мужчины — в женщинах. Может, необходимо поменять что-то в себе, а не в партнёре. Поговорите друг с другом и попробуйте вместе поработать над своими отношениями! А если не получается разобраться, обратитесь к специалисту.

Желаю Вам счастья и Мира вашему дому!