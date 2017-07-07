В канун Дня семьи, любви и верности ВашГород.ру обсудил с семейным психологом из Новокузнецка Ириной Крюковой популярные вопросы о браке.
Семья — это когда мы всё делаем вместе, или всё же должно быть личное пространство?
Даже самые тёплые и близкие отношения не могут утолить жажду в личном пространстве. В совместной жизни мы ищем уединения и глоток свободного воздуха, но зачастую происходит обратное. Боясь обидеть любимого человека, мы пытаемся стерпеть, не считая это проблемой. Однако в дальнейшем недовольство нарастает и может вылиться в серьёзный конфликт.
Здоровые отношения всегда предполагают возможность каждого партнёра заниматься любимыми делами и проводить некоторое время без супруга. У вас не может быть всё общее только потому, что вы любите друг друга. Любить — значит, понимать и уважать как человека, так и его интересы. А постоянный контроль и ограничения убивают в отношениях самое ценное — трепетное восхищение друг другом, которое возможно лишь при сохранении личного пространства.
Вступая в брак, мы нередко надеемся, что можем изменить человека, его черты, которые нам не нравятся. Насколько это оправданно?
Когда человек решается на брак, он принимает другого таким, какой он есть. А не пытались ли вы поискать свои недостатки, что-то поменять в себе? Если вы пытаетесь в партнёре что-то менять, и вас это мучает — поговорите с ним об это, попытайтесь поработать со специалистом (психологом), поищите причину таких перемен. А если не любите и понимаете, что бы он или она ни делал, а вас это не устраивает, лучше отпустить человека.
Бывает, что бурные чувства между партнёрами ослабевают, им на замену приходит привычка. Нужно ли с этим бороться?
Говорят, что в каждой паре любовь переживает две фазы — любовь без привычки и привычку любить. Разберёмся, как отличить одно от другого.
Первые встречи, первые свидания, поцелуй, первый совместный Новый год. Симпатия переходит в чувство влюблённости, и, вот она — любовь! Это чувство основано на сексуальном влечении, благодарности, жалости и так далее — у каждого своё. Вас тянет друг к другу, бабочки порхают в животе, мысли о партнёре не дают покоя…
Привычка любить
Психологи утверждают, что любовь живет от 4 месяцев до 4 лет. Но очень часто на смену влюблённости приходит взаимная нежность и уважение. Ваше чувство настоялось и стало выдержанным, как хорошее вино — так появляется привычка любить. Вы вместе преодолели не один десяток бытовых проблем, ссор и разногласий. Ваша любовь стала более спокойной, но от этого вы ничего не потеряли: чувство лишь окрепло.
Привычка без любви
Иногда случается, что любовь не проходит испытание временем — побеждают быт, разногласия и споры. Вы продолжаете оставаться вместе, потому что привыкли друг к другу. Но, кроме этого, вас давно ничего не связывает. Вот несколько тревожных признаков, которые говорят, что любовь собралась вас покинуть:
Что делать
Если вы проживаете любовь без привычки, пытайтесь сохранить те светлые чувства, которые есть у вас сейчас и представлять ваше общее светлое будущее. Тем, у кого появилась привычка любить, могу посоветовать только радоваться тому, что вы имеете.
А когда вы поняли, что привычка преодолела любовь, решите для себя, есть ли будущее у ваших отношений. Если и вы, и ваш партнёр ответите отрицательно, возможно, стоит расстаться и начать заново. Если же вы вместе решили сохранить отношения, смело меняйте свою жизнь: всспомните юность вашей любви, страсть, жажду друг друга. Поменяйте жильё, работу, найдите совместные интересы.
Некоторые женщины считают, что в браке должны проявлять «мудрость», мирясь с изменами и откровенно недостойным поведением супруга, считая, что сами его на это спровоцировали. А поможет ли это?
Не мир виноват в том, что вы держитесь за того, кто вам изменяет. Конечно, иногда причина измены в одном из партнёров (мало внимания, поддержки и других составляющих). Предлагаю подумать над цитатой:
Цель боли в том, чтобы подтолкнуть нас к действиям, а не в том, чтобы заставить нас страдать. Тони Роббинс
Если вы пытались долгое время работать над отношениями, посетили специалиста (психолога) и видите, что вы изменились сами, работали над отношениями, а партнёр продолжает относиться к вам без уважения, не понимает, унижает, тогда задумайтесь.
Люди сами себе устраивают проблемы — никто не заставляет их выбирать скучные профессии, жениться не на тех людях или покупать неудобные туфли.
По-вашему, способно ли появление ребёнка спасти разваливающийся брак?
Пытаться сохранить брак с помощью детей — заблуждение женщин. Если мужчину удерживать ребёнком, вы обрекаете себя на постоянные ссоры, разногласия и так далее. Если мужчина любит, он в любом случае будет с женщиной. Дети в таких семьях растут счастливыми и здоровыми. А если женщина пытается привязать мужчину ребёнком, тогда она потом чувствует себя одинокой и, ненужной, а малыш — несчастным.
Уважаемые женщины, не ищите недостатки в своих мужчинах, а мужчины — в женщинах. Может, необходимо поменять что-то в себе, а не в партнёре. Поговорите друг с другом и попробуйте вместе поработать над своими отношениями! А если не получается разобраться, обратитесь к специалисту.
Желаю Вам счастья и Мира вашему дому!
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Сотрудничество. Взаимоуважение. Прощение.
Но это труд с обеих сторон
Сотрудничество. Взаимоуважение. Прощение.
Но это труд с обеих сторон
про труд - это что-то из разряда "мудрого" игнорирования измен
тружусь я на работе
а в семье я отдыхаю, меня ничего в ней не напрягает и напрягать не должно
мне не нужно делать над собой усилий, чтобы слышать и уважать супруга
что за семья, в которой беспрестанно нужно пахать?
Семейный психолог не нужен, где и так нормально. Но вот в семьи с проблемами, как правило, психолог предпочитает не вмешиваться.
Во-первых, такие семьи, как правило не благополучны и бедны, а услуги психолога дороги.
Во-вторых, практически ничего особенного, кроме того, что люди и так знают, они ни посоветовать, ни сделать не смогут.