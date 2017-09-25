Сезон ремонта — 2017 в самом разгаре! Сотворить нечто прекрасное, обновляя обои в своем собственном жилище — что может быть проще с «Обнови обои»? Очередной интернет-конкурс «Битва интерьеров» — это шанс проявить чуть больше творчества при выборе обоев, воплотить интерьер своей мечты, как бы громко это не звучало, тем более, что наши консультанты всегда поддержат любую вашу задумку!

На сайте новокузнецкой сети магазинов «Обнови обои» объявлена уже третья «БИТВА ИНТЕРЬЕРОВ»! Обновляйте обои, выкладывайте фото получившихся интерьеров на сайт, и пусть победит сильнейший! В интернет-конкурсе могут участвовать покупатели, которые приобрели любые настенные покрытия в наших магазинах с 01.03.2017 по 25.09.2017.

Победители «БИТВЫ» определятся голосованием посетителей сайта (оно продлится до 30.09.2017), а также решением жюри, состоящего из представителей партнеров конкурса. В «Битве интерьеров» не участвуют профессиональные дизайнеры интерьера, но кто сказал, что нельзя обновить свое пространство со вкусом, полагаясь на собственное чувство цвета и стиля? Конечно, можно, и участники всех предыдущих «Битв» уже это доказали!

Призы конкурса. «Битва обоев»

I место — денежная премия в размере 30 000 рублей (определяется жюри, состоящем из представителей Партнеров мероприятия);

II место — возврат стоимости покупки обоев, использованных в интерьере-финалисте (определяется посетителями сайта по результатам голосования). Сумма подтверждается кассовым чеком из магазинов Организатора.

III место — подарок в виде фотопанно/фотообоев от «Divino Decor».

Призы конкурса. Битва фотообоев":

I место — возврат стоимости покупки обоев и фотопанно (определяется жюри)

II место — сертификат на печать цифрового фотопанно, площадью 5 кв. метров от «ID WALL»

III место — подарок в виде фотопанно/фотообоев от «Divino Decor»

Победители предыдущих «Битв интерьеров» уже получили заслуженные подарки, очередь за вами!

Вручение подарков победителям «Битвы интерьеров-I»

Подробнее все интерьерные шедевры первой и второй «Битвы» можно посмотреть на сайте

Вручение победителям «Битвы интерьеров-II»

Партнеры «Битвы интерьеров-III»:

Партнеры «Битвы интерьеров»:

-Обойная фабрика «ПАЛИТРА"() ,

бренды:

— Обойная фабрика «А.С. ПАЛИТРА»

-Фабрика цифровой печати «DIVINO DÉCOR»

-Фотопанно премиум-класса ID WALL

Информационный интернет-партнёр — http://vashgorod.ru

Загляните в «Обнови обои» чтобы погрузиться в атмосферу вдохновения и вкуса, мы всегда рады гостям: ул. Кирова, 7, ул. Тольятти, 26 и пр. Курако, 24. «Обнови обои» — легко, ярко, для жизни!

Для справки: На сегодня под вывеской «Обнови обои» работают 3 магазина: салон-магазин на пр. Курако, 24, магазины на ул. Кирова, 7 и ул. Тольятти, 26. Ни один из специализированных обойных магазинов, а тем более крупных сетей, не могут «похвастаться» таким опытом работы в городе — 20 лет. За это время выбраны профессиональные поставщики, которые «держат руку на пульсе» обойной моды, а то и определяют ее. Многие позиции в ассортименте являются эксклюзивными для нашего города и Юга Кузбасса, около 3000 наименований настенных покрытий — в наличии. Каждую неделю в магазины завозятся интересные новинки. Фотообои, фотопанно, фрески, жидкие обои, легкие интерьерные зеркала, карнизы и молдинги, ПВХ-фартуки для кухни, самоклеющаяся пленка, рулонные шторы с фотопечатью — всего и не перечислишь.

Бесплатная доставка, консультация дизайнера интерьера в торговых залах, система лояльности и работа под заказ — далеко не полный перечень услуг, которые оказывает компания. Покупатели, когда отзываются о магазинах «Обнови обои», отмечают широчайший ассортимент, приемлемые цены, грамотность и доброжелательность продавцов-консультантов и дизайнеров.