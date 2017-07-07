В России хотят существенно увеличить штрафы для пешеходов
Сегодня 09:26
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Они могут вырасти как минимум в два раза.
С такой инициативой выступил депутат Госдумы и лидер всероссийской партии «Автомобильная Россия» Вячеслав Лысаков
Всё должно быть пропорционально. Это будет меньшая сумма, чем для водителей, но она будет увеличена, думаю не меньше, чем в два раза, — цитирует Autonews.ru слова парламентария.
Соответствующий законопроект Госдумы рассмотрит осенью.
Напомним, сегодня размер штрафа для пешеходов-нарушителей составляет 500 рублей.
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но я полностью поддерживаю.
мало того, что взрослые дяди и тёти сами делают всякую ерунду, так еще и детей за собой тянут.
Кое-кто просто ищет деньги, и наплевать им на безопасность на дорогах и улицах.
И вообще! Сначала надо определиться и привести в строгий порядок и в соответствие с требование ГОСТам и СНиПам наши дороги и улицы.
Тут, что водителям, что пешеходам, как не крутись, всё-равно без нарушений ПДД не обойтись!
Все наши дороги, переходы, развязки, знаки (их установка), разметка НЕ соответствуют международным (да и вообще никаким) требованиям, за ними, так же, нет качественного ухода.
Так что не надо лить воду на мельницу нашим м у д а к а м из ГД и правительства.
У них совсем другие цели, и эта команда ФАС не за нас, а против нас!
Но не плохо бы учесть, что по вине пешеходов и трамвайщиков ДТП бывают в десятки раз реже, чем от "Безумных Максов" и прочих "Королей дорог"!
Было бы очень некорректно увеличить штрафы для водителей вдвое,люди бы снова начали возмущаться,почему опять водители.
Чтобы было все равномерно..."Всё должно быть пропорционально.Со слов парламентария",надо сначала (это уже мое мнение) подтянуть штрафы для пешеходов,ну ...уже потом вернуться опять к водителям.