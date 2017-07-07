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В России хотят существенно увеличить штрафы для пешеходов

Сегодня 09:26
611
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
auto-futura.ru

Они могут вырасти как минимум в два раза.

С такой инициативой выступил депутат Госдумы и лидер всероссийской партии «Автомобильная Россия» Вячеслав Лысаков

Всё должно быть пропорционально. Это будет меньшая сумма, чем для водителей, но она будет увеличена, думаю не меньше, чем в два раза, — цитирует Autonews.ru слова парламентария.

Соответствующий законопроект Госдумы рассмотрит осенью.

Напомним, сегодня размер штрафа для пешеходов-нарушителей составляет 500 рублей.

Комментарии 6
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Автолюбитель
26 17
Правильно, надо пешеходов приучать к порядку - а то совсем распоясались!
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О!ха
20 8
у меня нет машины, я даже не умею ее водить.
но я полностью поддерживаю.
мало того, что взрослые дяди и тёти сами делают всякую ерунду, так еще и детей за собой тянут.
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stek
10 2
Правильно, надо пешеходов приучать к порядку - а то совсем распоясались!
Распоясались вообще-то все.....
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Венz
10 4
Правильно, надо пешеходов приучать к порядку - а то совсем распоясались!
Не хватает ума понять?!
Кое-кто просто ищет деньги, и наплевать им на безопасность на дорогах и улицах.
И вообще! Сначала надо определиться и привести в строгий порядок и в соответствие с требование ГОСТам и СНиПам наши дороги и улицы.
Тут, что водителям, что пешеходам, как не крутись, всё-равно без нарушений ПДД не обойтись!
Все наши дороги, переходы, развязки, знаки (их установка), разметка НЕ соответствуют международным (да и вообще никаким) требованиям, за ними, так же, нет качественного ухода.
Так что не надо лить воду на мельницу нашим м у д а к а м из ГД и правительства.
У них совсем другие цели, и эта команда ФАС не за нас, а против нас!
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Венz
7 0
Распоясались вообще-то все.....
Вот это абсолютно правильно.
Но не плохо бы учесть, что по вине пешеходов и трамвайщиков ДТП бывают в десятки раз реже, чем от "Безумных Максов" и прочих "Королей дорог"!
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местный-2
2 0
Я думаю это из разряда новых тенденций ужесточить все и вся.
Было бы очень некорректно увеличить штрафы для водителей вдвое,люди бы снова начали возмущаться,почему опять водители.
Чтобы было все равномерно..."Всё должно быть пропорционально.Со слов парламентария",надо сначала (это уже мое мнение) подтянуть штрафы для пешеходов,ну ...уже потом вернуться опять к водителям.
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