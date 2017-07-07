Они могут вырасти как минимум в два раза.

С такой инициативой выступил депутат Госдумы и лидер всероссийской партии «Автомобильная Россия» Вячеслав Лысаков

Всё должно быть пропорционально. Это будет меньшая сумма, чем для водителей, но она будет увеличена, думаю не меньше, чем в два раза, — цитирует Autonews.ru слова парламентария.

Соответствующий законопроект Госдумы рассмотрит осенью.

Напомним, сегодня размер штрафа для пешеходов-нарушителей составляет 500 рублей.