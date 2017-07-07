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В Новокузнецке из-за вандалов закрыли мост

Сегодня 09:50
518
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novokuznetsk.su

В Новокузнецке неизвестные разрушили пешеходный мост.

Они разобрали четыре пролёта деревянного покрытия мостового сооружения через реку Аба от улицы Горноспасательная до Веры Соломиной в Куйбышевском районе.

Ходить по мосту стало опасно, поэтому его закрыли, сообщает novokuznetsk.su.

Специалисты призывают пользоваться мостом, расположенным возле Городской клинической больницы № 5.

Комментарии 3
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,,,
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Как там ВЛАДЫКА себя чувствует..Весточку хоть прислал бы..)
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Конечно закрыть, а то еще ремонтировать придется!

Закрыть-то проще.
Причем стоимость "закрытия", наверное, примерно равна стоимости ремонта.
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Ветер
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Как там ВЛАДЫКА себя чувствует..Весточку хоть прислал бы..)
В КБ при президенте в Москве... проходит курс реабилитации..вчера в бегущей строке писали по программе\\ вести 24 ч
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