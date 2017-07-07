В Новокузнецке неизвестные разрушили пешеходный мост.

Они разобрали четыре пролёта деревянного покрытия мостового сооружения через реку Аба от улицы Горноспасательная до Веры Соломиной в Куйбышевском районе.

Ходить по мосту стало опасно, поэтому его закрыли, сообщает novokuznetsk.su.

Специалисты призывают пользоваться мостом, расположенным возле Городской клинической больницы № 5.