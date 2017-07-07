В Новокузнецке из-за вандалов закрыли мост
Сегодня 09:50
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В Новокузнецке неизвестные разрушили пешеходный мост.
Они разобрали четыре пролёта деревянного покрытия мостового сооружения через реку Аба от улицы Горноспасательная до Веры Соломиной в Куйбышевском районе.
Ходить по мосту стало опасно, поэтому его закрыли, сообщает novokuznetsk.su.
Специалисты призывают пользоваться мостом, расположенным возле Городской клинической больницы № 5.
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Закрыть-то проще.
Причем стоимость "закрытия", наверное, примерно равна стоимости ремонта.