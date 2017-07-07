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Недвижимость и строительство

Застройщиков в России предложили лишить денег

Сегодня 10:14
287
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Aerovideonk

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил Владимиру Путину лишить денег застройщиков, а строительством домов пусть занимается государство.

По мнению Владимира Жириновского, без денег частные застройщики не будут иметь соблазнов обмануть. Данную идею лидер ЛДПР озвучил на встрече с президентом в резиденции Ново-Огарево.

Жириновский предложил упразднить деятельность частных девелоперов, а строительство жилья и другой недвижимости возложить на Минстрой. Как сообщает РБК, в итоге Министерство строительства будет заниматься своими прямыми обязанностями — возводить жильё и продавать квартиры россиянам в рассрочку.

Комментарии 2
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Читатель
7 0
Идея то хорошая. Но как показывает практика, все, за что берутся чиновники на местах приводит к развалу. Хотя при тех же условиях частные компании развиваются.
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местный-2
6 0
То,что Жириновский любит поговорить ,он уже доказал,но сказать и сделать это две разные вещи.
Подозреваю,что Жириновский ,живя в замечательной капиталистической системе,с ностальгией в душе мечтает о возвращении государственного планирования,причем во всех сферах экономики.
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