Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил Владимиру Путину лишить денег застройщиков, а строительством домов пусть занимается государство.

По мнению Владимира Жириновского, без денег частные застройщики не будут иметь соблазнов обмануть. Данную идею лидер ЛДПР озвучил на встрече с президентом в резиденции Ново-Огарево.

Жириновский предложил упразднить деятельность частных девелоперов, а строительство жилья и другой недвижимости возложить на Минстрой. Как сообщает РБК, в итоге Министерство строительства будет заниматься своими прямыми обязанностями — возводить жильё и продавать квартиры россиянам в рассрочку.