Бумажные банкноты в России модернизируют.

Старт этому процессу даст выпуск купюр номиналом в 200 и 2000 рублей. Об этом «Российской газете» рассказал директор департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Юров.

По его словам, необходимость модернизации вызвана стремлением увеличить срок службы наиболее часто используемых банкнот.

Он пояснил, что номиналы купюр останутся прежними. Что же касается их внешнего вида, этот вопрос ещё предстоит решить совету директоров Банка России. При этом вопрос с заменой на банкнотах эмблемы Банка России на Государственный герб РФ уже решен: начиная с банкнот в 200 и 2000 рублей вместо эмблемы будет герб.