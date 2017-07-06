Бумажные банкноты в России модернизируют.
Старт этому процессу даст выпуск купюр номиналом в 200 и 2000 рублей. Об этом «Российской газете» рассказал директор департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Юров.
По его словам, необходимость модернизации вызвана стремлением увеличить срок службы наиболее часто используемых банкнот.
Он пояснил, что номиналы купюр останутся прежними. Что же касается их внешнего вида, этот вопрос ещё предстоит решить совету директоров Банка России. При этом вопрос с заменой на банкнотах эмблемы Банка России на Государственный герб РФ уже решен: начиная с банкнот в 200 и 2000 рублей вместо эмблемы будет герб.
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Меня поразило другое в заметке от Ольги Светлой - с одной стороны новый номинал купюр в 200 и 2000 руб., с другой - Александр Юров говорит, что номиналы купюр останутся прежними. Еще подумал - какой-то болван этот директор департамента.
Однако, когда почитал оригинал интервью на РГ, все стало понятно - это Оленька так авторски переработала материал.
ВГ, что тут скажешь. Одаренные журналисты.
Меня поразило другое в заметке от Ольги Светлой - с одной стороны новый номинал купюр в 200 и 2000 руб., с другой - Александр Юров говорит, что номиналы купюр останутся прежними. Еще подумал - какой-то болван этот директор департамента.
Однако, когда почитал оригинал интервью на РГ, все стало понятно - это Оленька так авторски переработала материал.
ВГ, что тут скажешь. Одаренные журналисты.
Взял сейчас купюру тысячную.Написано Билет Банка России.Где написано,что банкнота принадлежит России? Я об этом.
Можно сравнить с долларовой купюрой.