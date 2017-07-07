Акция приурочена к Году экологии и 100-летию заповедной системы России.

Более 160 кузбассовцев будут убирать мусор на основных туристических маршрутах в районе Поднебесных Зубьев, прилегающих к государственному природному заповеднику «Кузнецкий Алатау». В мероприятии примут участие волонтёры, представители молодёжи крупных компаний, студенты, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Акция направлена на привлечение внимания жителей Кузбасса к охране окружающей среды и развитию движения корпоративного волонтёрства в Кемеровской области.

В рамках марафона запланированы восхождение на горные пики, сплавы по рекам, посещение местных природных достопримечательностей.

Экомарафон «Zубочистка» открывается 7 июля и продлится до 9 июля.