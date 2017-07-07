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Новосибирск: Карта выходных с 7 по 9 июля

В Кузбассе устроят масштабную «Zубочистку»

Сегодня 11:17
256
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
sibnet.ru

Акция приурочена к Году экологии и 100-летию заповедной системы России.

Более 160 кузбассовцев будут убирать мусор на основных туристических маршрутах в районе Поднебесных Зубьев, прилегающих к государственному природному заповеднику «Кузнецкий Алатау». В мероприятии примут участие волонтёры, представители молодёжи крупных компаний, студенты, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Акция направлена на привлечение внимания жителей Кузбасса к охране окружающей среды и развитию движения корпоративного волонтёрства в Кемеровской области.

В рамках марафона запланированы восхождение на горные пики, сплавы по рекам, посещение местных природных достопримечательностей.

Экомарафон «Zубочистка» открывается 7 июля и продлится до 9 июля.

Комментарии 1
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местный-2
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Пр современные акции в странах демократии.
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"Тысячи демонстрантов в Гамбурге вышли на мирную акцию протеста в связи с проведением саммита "большой двадцатки" с 7 по 8 июля. В воскресенье, 2 июля, на улицах города они требовали активизации мер по охране климата, справедливой глобализации и более демократичного процесса принятия политических решений".
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Смотрел много фото и комментариев очевидцев.
В магазины дополнительно завезли спиртного,что впоследствии и оправдалось.Пиво и другой алкоголь шли нарасхват,в разы увеличилась выручка.Музыка,танцы,лозунги....вечер прошел замечательно.Утро да....для кого-то было тяжелым.
Мы же тоже стремимся к демократии?
А ,если серьезно,для того чтобы соблюдать чистоту,разве нужны акции.То есть то,что всем и так понятно,нужно объяснять?
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