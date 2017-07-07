Многие россияне, взявшие ипотеку, вынуждены раскошеливаться ещё и на страховку. И вроде бы страховка дело добровольное, но если не застрахуешься, то процентная ставка может вырасти сразу на 1−2%.

Поэтому и приходится из двух зол выбирать меньшее. Однако есть у страховки и очевидные плюсы. Особенно, если вы приобретаете квартиру на вторичном рынке, где существует огромное число рисков лишиться квартиры не только сразу после сделки, но даже и через три года. Есть несколько видов страховок.

Страхование имущества. В рамках договора ипотечного страхования квартира страхуется не только от стандартных рисков — воздействия огня и воды, стихийных бедствий, форс-мажора и противоправных действий третьих лиц, но и от рисков дефектов конструкции, о которых на момент покупки не было известно.

Жизнь и здоровье. Страхование от несчастного случая, утраты трудоспособности или смерти многие считают ненужной, навязанной услугой. Однако практика показывает, что наличие такого полиса может защитить в самых тяжелых ситуациях от еще более неприятных последствий. В практике СК «Зетта Страхование» нередко происходили случаи, когда заемщики получали инвалидность и лишались возможности погашать ипотечный кредит. Компания полностью выплачивала оставшуюся задолженность и пострадавший сохранял право на свое жилье.

Титул. Этот вид страхования актуален, когда в ипотеку приобретается вторичное жилье. Полис защитит в случае, если права собственности заемщика будут по тем или иным причинам приостановлены, либо же последуют претензии на жилье со стороны других лиц. Это крайне важное преимущество, ведь еще на этапе подготовки документов купли-продажи приобретаемая в ипотеку квартира пройдет проверку юридической истории.

«В подавляющем большинстве случаев обязательным является страхование имущества (объекта залога) и страхование жизни и здоровья заемщика. Кроме того, кредиторы могут потребовать оформить договор титульного страхования — защиту, связанную с риском прекращения или ограничения права собственности на объект залога, но далеко не для всех банков это является обязательным условием», — рассказал журналистам ВашГород.ру начальник Управления андеррайтинга по страхованию физических лиц ООО «Зетта Страхование» Мария Никонорова.

При наступлении страхового случая, необходимо будет собрать пакет документов и обратится в страховую компанию. В каждом конкретном случае набор документов разный, отмечает Мария Никонорова. Но пошаговая инструкция действий и перечень необходимых документов в обязательном порядке содержаться в каждом договоре страхования.

Даже, если при наступлении страхового случая его не окажется под рукой или при переезде вы потеряли свой экземпляр договора, следует обратится в колл-центр страховой компании. Специалист даст самую подробную инструкцию.