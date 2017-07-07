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Новосибирск: Карта выходных с 7 по 9 июля

«Лента» в Новокузнецке приглашает на работу

Сегодня 12:12
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
economy-chr.ru

В компании открыты несколько вакансий.

В частности, в магазин на улице Хлебозаводской требуются продавцы, инспектора и заместитель руководителя секции, сообщает novokuznetsk.su.

Какую ещё работу предлагает компания, можно узнать на мини-ярмарке вакансий. Она состоится 12 июля с 10:00 до 15:00 на улице Спартака, 7 (1 этаж, кабинет 113). Уточнить подробности можно по телефону: (8−3843) 57−62−71.

Соискателям обещают зарплату от 12−22 тысяч рублей.

Отмечается, что есть рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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