«Лента» в Новокузнецке приглашает на работу
Сегодня 12:12
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В компании открыты несколько вакансий.
В частности, в магазин на улице Хлебозаводской требуются продавцы, инспектора и заместитель руководителя секции, сообщает novokuznetsk.su.
Какую ещё работу предлагает компания, можно узнать на мини-ярмарке вакансий. Она состоится 12 июля с 10:00 до 15:00 на улице Спартака, 7 (1 этаж, кабинет 113). Уточнить подробности можно по телефону: (8−3843) 57−62−71.
Соискателям обещают зарплату от 12−22 тысяч рублей.
Отмечается, что есть рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья.
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