Поводом для такой инициативы стали вопиющие случаи гибели детей с ВИЧ-инфекцией.

Депутаты хотят законодательно обязать родителей, чьи дети больны ВИЧ, отправлять их на лечение. Соответствующий законопроект готовится в Госдуме. Об этом «Парламентской газете» рассказала одна из авторов инициативы, зампред думского​ Комитета по вопросам семьи Оксана Пушкина.

Депутат напомнила историю, произошедшую в апреле 2017 года в Тюмени. Двухлетняя малышка умерла из-за того, что её мать отказывала дочери в необходимом лечении. Женщина не признавала диагноз ВИЧ и отрицала его связь со СПИДом. Она сама не принимала APB-терапию и отказывалась дать её ребёнку.

Готовящийся законопроект позволит ВИЧ-положительным детям получать всю необходимую медицинскую помощь, даже если их родители выступают против лечения.

Разработкой законопроекта члены думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей планируют заняться в осеннюю сессию.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что Кемеровская область входит в число регионов с наиболее высокими показателями распространённости ВИЧ-инфекции.