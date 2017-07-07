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Родителей ВИЧ-инфицированных детей заставят отправлять их на лечение

Сегодня 12:55
548
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
tvojlor.com

Поводом для такой инициативы стали вопиющие случаи гибели детей с ВИЧ-инфекцией.

Депутаты хотят законодательно обязать родителей, чьи дети больны ВИЧ, отправлять их на лечение. Соответствующий законопроект готовится в Госдуме. Об этом «Парламентской газете» рассказала одна из авторов инициативы, зампред думского​ Комитета по вопросам семьи Оксана Пушкина.

Депутат напомнила историю, произошедшую в апреле 2017 года в Тюмени. Двухлетняя малышка умерла из-за того, что её мать отказывала дочери в необходимом лечении. Женщина не признавала диагноз ВИЧ и отрицала его связь со СПИДом. Она сама не принимала APB-терапию и отказывалась дать её ребёнку.

Готовящийся законопроект позволит ВИЧ-положительным детям получать всю необходимую медицинскую помощь, даже если их родители выступают против лечения.

Разработкой законопроекта члены думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей планируют заняться в осеннюю сессию.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что Кемеровская область входит в число регионов с наиболее высокими показателями распространённости ВИЧ-инфекции.

Комментарии 13
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z
0 0
Это да... тулиивцы этого смогли достигнуть.
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Отец Сергий
2 6
Вот дебилы то... ВИЧ не существует, это все выдумки медиков, чтоб с вас деньги за лечение брать, а вы и ведетесь
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Читатель
0 0
Вот дебилы то... ВИЧ не существует, это все выдумки медиков, чтоб с вас деньги за лечение брать, а вы и ведетесь
Все мы умные со стороны. Представьте, комментатор, Вам завтра говорят - у Вас анализ положительный. Забьете на это дело? Ну-ну, много таких умных в 90-00-е в могиле оказались
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ЧИТАТЕЛНИЦА
1 0
Вот дебилы то... ВИЧ не существует, это все выдумки медиков, чтоб с вас деньги за лечение брать, а вы и ведетесь
Все кто так думал уже умерли от СПИДа...
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сова
0 0
А то что, сами врачи могут оставить пациента в тяжёлом состоянии ревматического порока сердца, без оказания мед помощи, это вполне нормальное явление. За такие вещи никто не несёт ответственности и врачи работают на своих местах. А жизнь людей никому не интересна. Выживет человек, значит ему повезло. Если не выживет, судьба такая! А вот с ВИЧ болезнями надо строго всех лечить, там ведь деньги не малые крутятся.
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сова
0 0
А то что, сами врачи могут оставить пациента в тяжёлом состоянии ревматического порока сердца, без оказания мед помощи, это вполне нормальное явление. За такие вещи никто не несёт ответственности и врачи работают на своих местах. А жизнь людей никому не интересна. Выживет человек, значит ему повезло. Если не выживет, судьба такая! А вот с ВИЧ болезнями надо строго всех лечить, там ведь деньги не малые крутятся.
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Акрихин
1 0
А то что, сами врачи могут оставить пациента в тяжёлом состоянии ревматического порока сердца, без оказания мед помощи, это вполне нормальное явление. За такие вещи никто не несёт ответственности и врачи работают на своих местах. А жизнь людей никому не интересна. Выживет человек, значит ему повезло. Если не выживет, судьба такая! А вот с ВИЧ болезнями надо строго всех лечить, там ведь деньги не малые крутятся.
Не гунди, достала уже всех своим липовым пороком !
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Вик
1 0
А то что, сами врачи могут оставить пациента в тяжёлом состоянии ревматического порока сердца, без оказания мед помощи, это вполне нормальное явление. За такие вещи никто не несёт ответственности и врачи работают на своих местах. А жизнь людей никому не интересна. Выживет человек, значит ему повезло. Если не выживет, судьба такая! А вот с ВИЧ болезнями надо строго всех лечить, там ведь деньги не малые крутятся.
Вы ж писали, что "ревматизм это и есть ВИЧ", что-то изменилось ?
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Екарный бабай
2 0
А то что, сами врачи могут оставить пациента в тяжёлом состоянии ревматического порока сердца, без оказания мед помощи, это вполне нормальное явление. За такие вещи никто не несёт ответственности и врачи работают на своих местах. А жизнь людей никому не интересна. Выживет человек, значит ему повезло. Если не выживет, судьба такая! А вот с ВИЧ болезнями надо строго всех лечить, там ведь деньги не малые крутятся.
Жива ещё чертяка,пыхтишь Танюшка потихоньку.
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сова
0 0
Вы ж писали, что "ревматизм это и есть ВИЧ", что-то изменилось ?
Ну пока ещё мне ВИЧ не поставили, знают что они фиг от меня денег получат.
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сова
0 0
Не гунди, достала уже всех своим липовым пороком !
Если не имеешь отношения к медицине, советую, не лезь!
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Вик
0 0
Ну пока ещё мне ВИЧ не поставили, знают что они фиг от меня денег получат.
Диагностика и АРВТ у нас бесплатны, так что Ваши гроши никому не интересны !
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Акрихин
0 0
Если не имеешь отношения к медицине, советую, не лезь!
Ты из совдепии ?)))
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