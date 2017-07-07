На этот раз отдыха лишились дети-инвалиды из санатория «Лесная сказка».

Вслед за приостановкой деятельности лагеря «Солнечный» та же участь постигла «Лесную сказку». Такое решение 5 июля вынес суд, пишет nk-tv.com.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, более 350 ребятишек экстренно вывезли из лагеря «Солнечный» из-за опасной питьевой воды. Специалисты Роспотребнадзора выявили в ней превышение норм содержания сероводорода. К расследованию инцидента подключились сотрудники Следкома.

Водоснабжение «Лесной сказки» осуществлялось из той же скважины с некачественной водой. В судебном заседании директор лагеря заявила, что после инспекции был проведён ряд очистных мероприятий, после которых качество воды улучшилось.

У представителей надзорных органов другое мнение. Они считают, что собственники тянут время, пытаясь хоть каким-то образом исправить скандальную ситуацию со срывом массового детского отдыха. Специалисты Роспотребнадзора заявили о необходимости приостановить деятельность «Лесной сказки».

Суд изучил письменные материалы и пришёл к выводу, что руководство предприятия не представило доказательства полного устранения опасности для жизни и здоровья детей, находящихся на отдыхе в санатории, а также обслуживающего персонала.

В итоге суд приостановил деятельность «Лесной сказки» до «выявления окончательных причин нестабильности питьевой воды и источника заражения, а также мер по их устранению».

Однако до 7 июля судебное решение не было исполнено.

Не исключено, что вывоз детей начнётся сегодня. Как уточняет издание, сейчас в оздоровительном центре находятся около пятидесяти несовершеннолетних инвалидов. В основном все они передвигаются на колясках.