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Ещё один детский лагерь под Новокузнецком закрыли из-за опасной питьевой воды

Сегодня 14:10
747
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
allufa.ru

На этот раз отдыха лишились дети-инвалиды из санатория «Лесная сказка».

Вслед за приостановкой деятельности лагеря «Солнечный» та же участь постигла «Лесную сказку». Такое решение 5 июля вынес суд, пишет nk-tv.com.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, более 350 ребятишек экстренно вывезли из лагеря «Солнечный» из-за опасной питьевой воды. Специалисты Роспотребнадзора выявили в ней превышение норм содержания сероводорода. К расследованию инцидента подключились сотрудники Следкома.

Водоснабжение «Лесной сказки» осуществлялось из той же скважины с некачественной водой. В судебном заседании директор лагеря заявила, что после инспекции был проведён ряд очистных мероприятий, после которых качество воды улучшилось.

У представителей надзорных органов другое мнение. Они считают, что собственники тянут время, пытаясь хоть каким-то образом исправить скандальную ситуацию со срывом массового детского отдыха. Специалисты Роспотребнадзора заявили о необходимости приостановить деятельность «Лесной сказки».

Суд изучил письменные материалы и пришёл к выводу, что руководство предприятия не представило доказательства полного устранения опасности для жизни и здоровья детей, находящихся на отдыхе в санатории, а также обслуживающего персонала.

В итоге суд приостановил деятельность «Лесной сказки» до «выявления окончательных причин нестабильности питьевой воды и источника заражения, а также мер по их устранению».

Однако до 7 июля судебное решение не было исполнено.

Не исключено, что вывоз детей начнётся сегодня. Как уточняет издание, сейчас в оздоровительном центре находятся около пятидесяти несовершеннолетних инвалидов. В основном все они передвигаются на колясках.

Комментарии 3
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Ольга
4 1
Я уже давно понял, что нашим детям у нас летом отдыхать и оздоровляться негде. Потому в очередной раз отправил своего ребенка в оздоровительный лагерь в пгт Кирилловка в Запорожской области Украина. Азовское море, 5-разовое питание, разнообразие развлечений всего за 12 тысяч рублей на 19 дней.
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Ольга
1 1
Я уже давно понял, что нашим детям у нас летом отдыхать и оздоровляться негде. Потому в очередной раз отправил своего ребенка в оздоровительный лагерь в пгт Кирилловка в Запорожской области Украина. Азовское море, 5-разовое питание, разнообразие развлечений всего за 12 тысяч рублей на 19 дней.
А что у Вас с половой идентификацией?
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Акрихин
0 0
А что у Вас с половой идентификацией?
Оно андрогин ! А море в этой Кириловке грязное и с водой всегда проблемы, поэтому и дёшево )))
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