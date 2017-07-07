Молодой кемеровчанин утонул в ванне
Сегодня 14:33
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Тело 29-летнего внука обнаружила бабушка.
Она нашла мужчину лежащим в ванне утром 6 июля. Женщина вызвала «скорую помощь». Врачи констатировали смерть кемеровчанина, сообщает Правоохранительный портал Кузбасса с ссылкой на источник в медицинских кругах.
Уточняется, что инцидент произошёл в одном из домов на улице Сибиряков-Гвардейцев.
Сейчас эксперты устанавливают точную причину смерти мужчины.
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