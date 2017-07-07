Тело 29-летнего внука обнаружила бабушка.

Она нашла мужчину лежащим в ванне утром 6 июля. Женщина вызвала «скорую помощь». Врачи констатировали смерть кемеровчанина, сообщает Правоохранительный портал Кузбасса с ссылкой на источник в медицинских кругах.

Уточняется, что инцидент произошёл в одном из домов на улице Сибиряков-Гвардейцев.

Сейчас эксперты устанавливают точную причину смерти мужчины.