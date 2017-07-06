Клиентов российских банков предупредили об атаке со стороны новой вредоносной программы.

Она ориентирована на смартфоны под управлением андроида. Вирус распространяется в виде ммс-сообщений, которые содержат ссылку якобы на архив фотографий. Об этом сообщает «Российская газета» с ссылкой на сообщение компании Group-IB.

Для правдоподобности программа считывает адресную книгу заражённого смартфона и «обращается» к получателю сообщения по имени, побуждая его открыть ссылку. Если её открыть, то на смартфон установится вредоносная программа. При этом она будет скрыта в списке приложений.

Перед установкой вирусный сайт предлагает пользователю изменить настройки смартфона, чтобы разрешить установку приложений из неизвестных источников, а затем запрашивает права администратора.

После установки вирус встраивается в систему вместо приложения для работы с смс-сообщениями и перехватывает сообщения от систем мобильно банкинга. Затем он выясняет остаток средств на счёте и переводит деньги на счета злоумышленников. Параллельно троянец рассылает ссылку на себя по контактам пользователя.

Как отмечает издание, антивирусы не распознают приложение как вредоносное. Чтобы избежать заражения, эксперты рекомендуют устанавливать программы только из официального каталога, остерегаться APK-файлов из неизвестных источников, с подозрением относиться к странным сообщениям даже от знакомых из списка контактов.