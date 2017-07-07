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В России растут цены на овощи

Сегодня 16:00
195
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
sweetlyreversingdiabetes.files.wordpress.com

«Борщевой набор» в России подорожал в полтора раза.

За год цена на килограмм картофеля выросла более чем на 50 процентов, а стоимость капусты поднялась более чем на 70 процентов. Лук подорожал на 28,3 процента, морковь — на 8,6 процента.

Производители связывают рост цен в 2017 году с холодным летом, которое сказалось на урожае, пишет novokuznetsk.su.

Эксперты Минэкономразвития успокоили: увеличение цен носит сезонный характер и вскоре ситуация стабилизируется с появлением продуктов на прилавках рынков и магазинов.

Комментарии 4
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Vasya
6 0
Да вы что?!?! Кричали же овощи вообще дешевыми будут...
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222
0 0
Да вы что?!?! Кричали же овощи вообще дешевыми будут...
Будут ... позже.
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XPEHBAM
4 3
Чот не понял, ботоксная морда с айфончиком недоделанным говорят что импортозаместили уже всё и вся, это так заместили что ли.
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ага .....
0 0
Чот не понял, ботоксная морда с айфончиком недоделанным говорят что импортозаместили уже всё и вся, это так заместили что ли.
А почему надо замещать капусту, картошку, морковку, свёклу и лук? Они в России не растут? Ведь именно о них речь.
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