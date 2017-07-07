«Борщевой набор» в России подорожал в полтора раза.

За год цена на килограмм картофеля выросла более чем на 50 процентов, а стоимость капусты поднялась более чем на 70 процентов. Лук подорожал на 28,3 процента, морковь — на 8,6 процента.

Производители связывают рост цен в 2017 году с холодным летом, которое сказалось на урожае, пишет novokuznetsk.su.

Эксперты Минэкономразвития успокоили: увеличение цен носит сезонный характер и вскоре ситуация стабилизируется с появлением продуктов на прилавках рынков и магазинов.