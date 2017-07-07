В России растут цены на овощи
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«Борщевой набор» в России подорожал в полтора раза.
За год цена на килограмм картофеля выросла более чем на 50 процентов, а стоимость капусты поднялась более чем на 70 процентов. Лук подорожал на 28,3 процента, морковь — на 8,6 процента.
Производители связывают рост цен в 2017 году с холодным летом, которое сказалось на урожае, пишет novokuznetsk.su.
Эксперты Минэкономразвития успокоили: увеличение цен носит сезонный характер и вскоре ситуация стабилизируется с появлением продуктов на прилавках рынков и магазинов.
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