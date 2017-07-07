Глава Нижнего Тагила Сергей Носов, которого СМИ назвали одним из основных претендентов на должность губернатора Кемеровской области в случае ухода Амана Тулеева, прокомментировал присутствие своей персоны в этом списке.

На официальном сайте администрации Нижнего Тагила опубликован комментарий от имени главы уральского города.

Он сообщил, что за последние дни к нему с просьбой прокомментировать эту ситуацию обратилось несколько десятков СМИ. Этот ажиотаж Носов связал с «началом борьбы отдельных групп и группировок за свои позиции и влияние в Кузбассе». По мнению Носова, учитывая болезнь Амана Тулеева, это неэтично.

Он также пожелал Аману Тулееву скорейшего выздоровления и продолжения работы на благо Кузбасса.