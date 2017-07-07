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Легендарному хоккеисту новокузнецкого «Металлурга» нужна помощь

Сегодня 16:13
591
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Александр Романов

Сейчас он находится в больнице в состоянии искусственной комы.

В беде оказался Сергей Лантратов.

Друзья. В 29-й горбольнице оказался наш легендарный хоккеист — Сергей Лантратов. Проведена операция. Сейчас он в искусственной коме. Нужна финансовая помощь. Ухаживает за «Бригадиром» его сын — Владислав. Не останемся в стороне, — обращаются к горожанам болельщики «Металлурга».

Реквизиты для перечисления средств можно посмотреть здесь.

Сергей Лантратов (03.05.1956) — нападающий, победитель первенства Европы 1975 года среди юниоров; победитель неофициального молодёжного чемпионата мира 1975 и 1976 годов; серебряный призёр первенства Европы 1974 года среди юниоров. Всего за свою карьеру в составе «Металлурга» забросил 413 шайб.

Комментарии 2
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сова
26 1
А ни кому не стыдно что, для такого легендарного человека собирают деньги с горожан? Он что, совсем нищий при таких-то титулах?
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Акрихин
4 4
А ни кому не стыдно что, для такого легендарного человека собирают деньги с горожан? Он что, совсем нищий при таких-то титулах?
А тебе жалко денег ? Помоги по-другому, например своим живым участием и уходом
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