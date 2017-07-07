Около 400 застройщиков по всей России испытывают финансовые проблемы. Таким образом, в скором времени количество обманутых дольщиков может вырасти.
В настоящее время в стране числится недостроями 928 жилищных комплексов. Своих будущих квартир больше положенного срока ждут 128 тысяч участников долевого строительства. Об этом сообщает «Парламентская газета».
В Госдуме предполагают создание подконтрольного властям компенсационного фонда помощи дольщикам. А общество защиты дольщиков хочет, чтобы дольщикам возвращали деньги с процентами за пользование их денежными средствами.
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Это уже болезнь....опять о создании фонда.