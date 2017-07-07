Около 400 застройщиков по всей России испытывают финансовые проблемы. Таким образом, в скором времени количество обманутых дольщиков может вырасти.

В настоящее время в стране числится недостроями 928 жилищных комплексов. Своих будущих квартир больше положенного срока ждут 128 тысяч участников долевого строительства. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В Госдуме предполагают создание подконтрольного властям компенсационного фонда помощи дольщикам. А общество защиты дольщиков хочет, чтобы дольщикам возвращали деньги с процентами за пользование их денежными средствами.