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Недвижимость и строительство

Обманутых дольщиков в России станет больше

Сегодня 16:45
106
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Ok.ru

Около 400 застройщиков по всей России испытывают финансовые проблемы. Таким образом, в скором времени количество обманутых дольщиков может вырасти.

В настоящее время в стране числится недостроями 928 жилищных комплексов. Своих будущих квартир больше положенного срока ждут 128 тысяч участников долевого строительства. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В Госдуме предполагают создание подконтрольного властям компенсационного фонда помощи дольщикам. А общество защиты дольщиков хочет, чтобы дольщикам возвращали деньги с процентами за пользование их денежными средствами.

Комментарии 1
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местный-2
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"В Госдуме предполагают создание подконтрольного властям компенсационного фонда помощи дольщикам".
_________
Это уже болезнь....опять о создании фонда.
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