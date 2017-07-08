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Обвиняемую в деле о «пьяном» мальчике отправили под арест

Сегодня 09:00
1497
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
hibiny.com, ria.ru

В резонансном деле о «пьяном» мальчике наметился поворот. Обвиняемую Ольгу Алисову арестовали.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк, причина — в нарушении подписки о невыезде. Теперь женщину отправят в СИЗО.

Напомним, Ольга Алисова ещё весной на машине сбила шестилетнего Алёшу Шимко, когда тот возвращался домой с дедушкой. В начале июня история разлетелась по всем федеральным СМИ — двойная экспертиза показала в крови мальчика наличие алкоголя — 2,7 промилле. Это соответствует 100 выпитым граммам водки для ребёнка шестилетнего возраста. Отец Алёши считает, что вколоть алкоголь могли в печень уже мёртвого мальчика.

В интернете вскоре появилась петиция в адрес председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с просьбой разобраться в деле и наказать виновных. Требование активно подписывали жители Новосибирска, Кемеровской области и соседних регионов Сибири.

Добавим, по информации «МК», Ольга Алисова пробудет в СИЗО до 15 сентября.

Комментарии 14
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Макс
9 0
Необходимо разобраться и всех справедливо наказать, за наезд на ребёнка, за фальсификацию исследований.....
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1
7 4
Кто ее родители, муж, друзья? Кто покрывает? Кто залил в ребенка алкоголь, тоже на скамью!
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алекс
4 3
2,7 промилле это не 100 грамм выпитой водки, а пол литра. ВГ как всегlа на своём коне)
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Я
0 0
мадама сидит, справедливость восторжествует, может быть даже на том свете.
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Эн
3 0
Было бы справедливо , чтобы с результатами экспертизы разобрались и под суд отправить тех , кто утверждал об алкоголе у мальчика. А сколько же всего "подделок" в следствии ?!?
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1
0 3
Было бы справедливо , чтобы с результатами экспертизы разобрались и под суд отправить тех , кто утверждал об алкоголе у мальчика. А сколько же всего "подделок" в следствии ?!?
Я понял, что было 2 экспертизы, обе показали алкоголь. Надо найти того кто "залил" в мертвого ребенка этот алкоголь.
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...
3 1
Кто ее родители, муж, друзья? Кто покрывает? Кто залил в ребенка алкоголь, тоже на скамью!
Никто не заливал в ребёнка алкоголь. О чём Вы?
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...
0 0
2,7 промилле это не 100 грамм выпитой водки, а пол литра. ВГ как всегlа на своём коне)
Для взрослого - поллитра, для маленького ребёнка - 100 граммов. Рассчитывается в зависимости от веса человека.
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...
3 0
Я понял, что было 2 экспертизы, обе показали алкоголь. Надо найти того кто "залил" в мертвого ребенка этот алкоголь.
В мёртвого ребёнка никто не заливал алкоголь.
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1
0 0
Для взрослого - поллитра, для маленького ребёнка - 100 граммов. Рассчитывается в зависимости от веса человека.
Вот на рост 120 см и вес 40 кг. Чтоб получить 2.7 промилле надо выпить 250 грамм водки.
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ххх
4 3
В мёртвого ребёнка никто не заливал алкоголь.
Ну ты-то откуда знаешь???
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Вик
4 0
Я понял, что было 2 экспертизы, обе показали алкоголь. Надо найти того кто "залил" в мертвого ребенка этот алкоголь.
Не алкоголь, а продукты его распада, ведь это только наши журналисты пишут и говорят об алкоголе, но никто из них не держал в руках заключения судебно-биологической экспертизы....
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Вик
3 0
Я понял, что было 2 экспертизы, обе показали алкоголь. Надо найти того кто "залил" в мертвого ребенка этот алкоголь.
Бессмысленно заливать в мёртвого алкоголь, потому что у трупа ферменты не вырабатываются...
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...
0 0
Ну ты-то откуда знаешь???
А ты откуда?
Пишут, что в крови ребёнка обнаружен ацетальдегид, который может вырабатываться только в организме живого человека.
"...Повторная экспертиза проводилась на основе крови Алеши, которая была на заднем сиденье автомобиля Ольги Алисовой. Дело в том, что в ожидании «скорой» прохожие перенесли ребенка в машину, которая его сбила".
Где ему могли влить алкоголь? В машине? Всё произошло на глазах большого количества людей, потом прохожие перенесли мальчика в машину и находились рядом.
А вообще, всё так запутанно. Поэтому утверждать что-то определённо нельзя ни мне, ни Вам.
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