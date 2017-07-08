В резонансном деле о «пьяном» мальчике наметился поворот. Обвиняемую Ольгу Алисову арестовали.
Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк, причина — в нарушении подписки о невыезде. Теперь женщину отправят в СИЗО.
Напомним, Ольга Алисова ещё весной на машине сбила шестилетнего Алёшу Шимко, когда тот возвращался домой с дедушкой. В начале июня история разлетелась по всем федеральным СМИ — двойная экспертиза показала в крови мальчика наличие алкоголя — 2,7 промилле. Это соответствует 100 выпитым граммам водки для ребёнка шестилетнего возраста. Отец Алёши считает, что вколоть алкоголь могли в печень уже мёртвого мальчика.
В интернете вскоре появилась петиция в адрес председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с просьбой разобраться в деле и наказать виновных. Требование активно подписывали жители Новосибирска, Кемеровской области и соседних регионов Сибири.
Добавим, по информации «МК», Ольга Алисова пробудет в СИЗО до 15 сентября.
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Пишут, что в крови ребёнка обнаружен ацетальдегид, который может вырабатываться только в организме живого человека.
"...Повторная экспертиза проводилась на основе крови Алеши, которая была на заднем сиденье автомобиля Ольги Алисовой. Дело в том, что в ожидании «скорой» прохожие перенесли ребенка в машину, которая его сбила".
Где ему могли влить алкоголь? В машине? Всё произошло на глазах большого количества людей, потом прохожие перенесли мальчика в машину и находились рядом.
А вообще, всё так запутанно. Поэтому утверждать что-то определённо нельзя ни мне, ни Вам.