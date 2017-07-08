В резонансном деле о «пьяном» мальчике наметился поворот. Обвиняемую Ольгу Алисову арестовали.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк, причина — в нарушении подписки о невыезде. Теперь женщину отправят в СИЗО.

Напомним, Ольга Алисова ещё весной на машине сбила шестилетнего Алёшу Шимко, когда тот возвращался домой с дедушкой. В начале июня история разлетелась по всем федеральным СМИ — двойная экспертиза показала в крови мальчика наличие алкоголя — 2,7 промилле. Это соответствует 100 выпитым граммам водки для ребёнка шестилетнего возраста. Отец Алёши считает, что вколоть алкоголь могли в печень уже мёртвого мальчика.

В интернете вскоре появилась петиция в адрес председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с просьбой разобраться в деле и наказать виновных. Требование активно подписывали жители Новосибирска, Кемеровской области и соседних регионов Сибири.

Добавим, по информации «МК», Ольга Алисова пробудет в СИЗО до 15 сентября.