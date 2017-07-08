Уральские ученые предупредили о приближении «астероида смерти».
Как сообщает «Российская газета», астероид МС4 диаметром около 250 метров пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 2,92 миллиона километров. Это случится 11 июля.
Специалисты относят этот астероид к классу потенциально опасных и внимательно следят за его перемещением. Падение астероида, диаметр которого равняется приблизительно 140 метрам, повлечет за собой цунами, способное стереть все живое с лиц Земли, уточняют астрономы.
Однако учёные спешат заверить, что в ближайшее время астероид не представляет опасности.
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