Уральские ученые предупредили о приближении «астероида смерти».

Как сообщает «Российская газета», астероид МС4 диаметром около 250 метров пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 2,92 миллиона километров. Это случится 11 июля.

Специалисты относят этот астероид к классу потенциально опасных и внимательно следят за его перемещением. Падение астероида, диаметр которого равняется приблизительно 140 метрам, повлечет за собой цунами, способное стереть все живое с лиц Земли, уточняют астрономы.

Однако учёные спешат заверить, что в ближайшее время астероид не представляет опасности.