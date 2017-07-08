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Опасный «астероид смерти» стремительно приближается к Земле

Сегодня 08:00
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
42.tut.by

Уральские ученые предупредили о приближении «астероида смерти».

Как сообщает «Российская газета», астероид МС4 диаметром около 250 метров пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 2,92 миллиона километров. Это случится 11 июля.

Специалисты относят этот астероид к классу потенциально опасных и внимательно следят за его перемещением. Падение астероида, диаметр которого равняется приблизительно 140 метрам, повлечет за собой цунами, способное стереть все живое с лиц Земли, уточняют астрономы.

Однако учёные спешат заверить, что в ближайшее время астероид не представляет опасности.

Комментарии 7
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Что значит - Астероид СМЕРТИ и в ближайшее время не представляет опасности?
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Надо срочно строить космические корабли. Подняться в космос и переждать.
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4 0
В понедельник можно на работу не ходить. Во вторник все равно хана.
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Ветер перемен...
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Будем строить LEXX. >----8)) ) ) )
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