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Бензин в Кузбассе подешевел

Сегодня 10:00
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pogdeklarant.ru

Цены на топливо в Кузбассе упали. С 27 июня по 3 июля бензин стал дешевле в Кемерове, Челябинске, Чебоксарах и Ульяновске на 0,1−0,3%. В Новокузнецке цены пока не изменились.

Как сообщает SU, в России за полгода 2017-ого цены на бензин обгоняют инфляцию. Бензин подорожал на 4,5%, дизельное топливо — на 3,6% на фоне инфляции в 2,5%.

Напомним, прошлым летом 2015-го на заправках Новокузнецка цены на Аи-92 равнялись 29.50 рублей. А 95-ый стоил 32.70 рублей за литр.

Комментарии 4
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Валерий
6 0
Вот это подешевел так подешевел! А через месяц ещё на 50-60 копеек цена вырастет
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1
8 1
Подешевел только в щегловке, а пишут про весь Кузбасс.
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расслабься,
4 0
Прошлым летом 2015?
это же ВГ - веселые горожане, у них свое летоисчисление.
получай удовольствие.
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