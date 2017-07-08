Цены на топливо в Кузбассе упали. С 27 июня по 3 июля бензин стал дешевле в Кемерове, Челябинске, Чебоксарах и Ульяновске на 0,1−0,3%. В Новокузнецке цены пока не изменились.

Как сообщает SU, в России за полгода 2017-ого цены на бензин обгоняют инфляцию. Бензин подорожал на 4,5%, дизельное топливо — на 3,6% на фоне инфляции в 2,5%.

Напомним, прошлым летом 2015-го на заправках Новокузнецка цены на Аи-92 равнялись 29.50 рублей. А 95-ый стоил 32.70 рублей за литр.