Бензин в Кузбассе подешевел
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Цены на топливо в Кузбассе упали. С 27 июня по 3 июля бензин стал дешевле в Кемерове, Челябинске, Чебоксарах и Ульяновске на 0,1−0,3%. В Новокузнецке цены пока не изменились.
Как сообщает SU, в России за полгода 2017-ого цены на бензин обгоняют инфляцию. Бензин подорожал на 4,5%, дизельное топливо — на 3,6% на фоне инфляции в 2,5%.
Напомним, прошлым летом 2015-го на заправках Новокузнецка цены на Аи-92 равнялись 29.50 рублей. А 95-ый стоил 32.70 рублей за литр.
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